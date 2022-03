Rusia se queda sin música: Spotify cierra su oficina en ese país

El gigante de música en streaming, Spotify, ha tomado una medida, cerrar su oficina en Rusia, país que se encuentra en conflicto bélico con Ucrania.

Además, la conocida plataforma limitó el acceso al contenido publicado por los medios estatales rusos.

Mundo Apple suspende venta de sus productos en Rusia

Ambas acciones de Spotify las realizó en respuesta del conflicto entre ambas naciones, por lo que se emitió un comunicado para informar sobre estas medidas.

La empresa que tiene su sede en Estocolmo, pero que cotiza en Nueva York, en su informe, además de dar a conocer el cierre de su oficina en Rusia, agregó que analizó “miles de episodios de podcast desde el inicio de la guerra”.

Y, además limitó a los usuarios de la plataforma la capacidad de encontrar programas producidos por medios vinculados con el país de Rusia.

UN ANUNCIO CON DÍAS DE ANTICIPACIÓN

En días anteriores, Spotify ya había anunciado el cierre de todo el contenido de los medios estatales de Rusia, RT y Sputnik de la Unión Europea y otros mercados.

Han restringido la visibilidad de los programas que pertenecen y son operados por medios afiliados al estado ruso.

A pesar de ello, la plataforma de música sí continúa manteniendo el servicio a sus usuarios rusos.

Informó, “creemos que es de la mayor importancia que nuestro servicio esté disponible en Rusia para permitir un flujo global de información.

SEGURIDAD ES PRIORIDAD PARA SPOTIFY

De acuerdo con Spotify, desde el inicio del conflicto se ha revisado el contenido que se maneja en torno a Rusia y Ucrania.

“Nuestra primera prioridad durante la semana pasada ha sido la seguridad de nuestros empleados y asegurarnos de que Spotify continúe sirviendo como una fuente importante de noticias globales y regionales”.

Destacó la empresa que es un momento relevante donde el acceso a la información preponderante más que nunca.

Another week with @encantomovie in the #1 global spot 🔊 (February 18-24, 2022) #SpotifyCharts



Log in to see the Top 200 👉 https://t.co/W1JG4T0NE2 pic.twitter.com/BtLDNLoQgc — Spotify Charts (@spotifycharts) February 28, 2022

Con información de AFP

Publicado originalmente en El Sol de Tampico