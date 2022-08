Twitter sufre caída a nivel mundial y los memes no perdonaron a la red

Usuarios a través de redes sociales reportaron que la red social Twitter ha estado fallando este martes al encontrar problemas con la carga de los tweets y comentarios. De acuerdo con el sitio Down Detector, la falla comenzó a la 13:08 horas y señala que los principales reportes son a través de dispositivos móviles.

Tras los reportes de los usuarios, la compañía ofreció disculpas por la caída en el servicio y mencionó que la falla se debió a un cambio en los sistemas internos.

Una hora después de que se diera a conocer el reporte de Down Detector, la red social aseguró que los problemas de carga están solucionados para todos los usuarios.

“¡Lo arreglamos! Hicimos un cambio en los sistemas internos que no salió según lo planeado y lo revertimos. Twitter ahora debería cargarse como se esperaba. ¡Lo lamentamos!”, escribió el perfil de soporte de la plataforma.

La empresa mencionó a través de su página de soporte que el principal problema al corte de las 13:30 horas de este martes era que no se pudieran cargar los tweet para muchos de los usuarios, y que ya se encuentran atendiendo el problema.

We fixed it! We made an internal systems change that didn't go as planned and have rolled it back. Twitter should now be loading as expected. Sorry about that! — Twitter Support (@TwitterSupport) August 9, 2022

“Es posible que Twitter no se esté cargando para algunos de ustedes; estamos trabajando en una solución para que vuelvan a sus líneas de tiempo lo antes posible”, escribió la página de soporte.

Usuarios no reportan la caída y lanzan memes de Twitter

Tras la falla, usuarios de Internet aprovecharon la oportunidad para burlarse un poco de la red.

