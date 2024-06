IA achica industria del doblaje

El avance de la Inteligencia Artificial (IA) preocupa a los actores de doblaje, pues temen que sus voces sean utilizadas sin su consentimiento ante los vacíos que existen en la regulación de esta tecnología en México, y el mundo.

Rodolfo Navarro, quien lleva más de 30 años en la industria del doblaje interpretando a personajes de películas, series animadas, documentales y quien ha sido la voz institucional de las estaciones de radio

Mix 106.5 y 92.1 de FM, explicó que si las empresas optan por utilizar Inteligencia Artificial para los doblajes, esta tendencia podría acabar con una industria de más de 50 años.

“Cuando escuchas contenido doblado por IA, no hay actuación, no hay nada orgánico en las frases, es por eso que pedimos que no se apoye y no se vean los contenidos con IA, sino que apoyemos el contenido creado por actores, por actrices y no por máquinas”, dijo Navarro en entrevista con El Sol de México.

El mercado global de doblaje cinematográfico alcanzó un valor de tres mil 519 millones de dólares en 2022 y se espera un crecimiento anual de más de siete por ciento hasta 2028, según la consultora Industry Research.

México destaca como líder en este sector, controlando 60 por ciento del mercado de doblaje en español a nivel mundial, según el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (CEMID).

Para Navarro este logro del doblaje mexicano se debe a que los actores se preparan con una sólida formación teatral que les permite desplegar habilidades como la receptividad emocional, la expresividad corporal y la espontaneidad frente al micrófono.

Luis Manuel Ávila es el actor de doblaje que da voz al personaje de Gohan en Dragon Ball. / Cortesía | Facebook Luis Manuel Ávila

Sin embargo, lamenta que el doblaje no sea un trabajo valorado por las plataformas de streaming, las cuales ya usan la IA para dar voz a los personajes de películas o series. Navarro considera que el uso de esta tecnología repercute en los bolsillos de los actores y actrices.

“Si el día de mañana ya no necesitan nuestras voces, no significa nuestro reemplazo del todo. Lograr que frases se vuelvan de dominio público o que te lean con tu voz cuando ven una imagen es una característica que la IA por ahora no tiene”, señaló.

El uso de la IA ha generado diferentes demandas por derechos de autor, como es el caso de dos actores de doblaje en Estados Unidos quienes acusaron a la empresa Lovo por copiar de manera ilegal sus voces para entrenar su tecnología.

Los actores Paul Lehrman y Linnea Sage afirmaron que la empresa vendió versiones de sus voces en IA y sin permiso, después de engañarlos para que proporcionaran muestras de su voz a la empresa.

Otro caso fue cuando la estrella de Hollywood, Scarlett Johansson, acusó a OpenAI de que la voz utilizada para su versión actualizada de Cha-tGPT es similar a la de ella.

“Cada vez será más común ver este tipo de situaciones en la que ves o escuchas tu voz en un contenido doblado con IA, es por eso que pedimos que no se apoye y que siempre se respete el derecho a tu persona, a tu voz, o a cualquier material que sea tuyo”, finalizó Navarro.