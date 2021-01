Mercedes-Benz cambia tablero por pantalla gigante en su auto eléctrico

Con 1.4 metros de ancho, la Hyperscreen MBUX de Mercedes-Benz es oficialmente la pantalla más grande creada por el fabricante alemán.

La marca de la estrella presentó este dispositivo en el primer día de actividades del Consumer Electronis Show (CES) 2021, caracterizada por su diseño e innovación.

Se trata de una se las piezas centrales del que será el próximo auto eléctrico de Mercedes-Benz, la cual ocupara prácticamente todo el tablero frontal del vehículo.

El enorme panel de control fusiona tres pantallas de control del auto, con mandos completamente digitales, es decir, no integra un solo botón.

La parte izquierda contiene toda la información como velocímetro, tacómetro y temperatura, entre otros elementos; en la parte central hay todo tipo de controles como aire acondicionado, GPS y entretenimiento; mientras que la parte derecha, la del copiloto, integra una pantalla con distinta oferta de contenido.

El dispositivo, con tecnología OLED, integra una unidad de procesamiento de ocho núcleos que graba la interacción del usuario, además de un sensor de luz que adapta su brillo dependiendo del ambiente.

Además, el dispositivo integra Inteligencia Artificial (IA) para hacer sugerencias al conductor, que van desde rutas o llamadas, todo con base en el perfil del usuario.