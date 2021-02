¡No es tu CV, es LinkedIn! La plataforma profesional presenta fallas en todo el mundo

A todos los profesionistas, ¡qué no cunda el pánico! Esta vez no fue Facebook, ni Twitter, ni Instagram. LinkedIn, la red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo presentó problemas esta tarde.

Varios de sus usuarios de diversos países reportaron problemas y fallas por Twitter.

Yo: Hoy si voy a encontrar trabajo✨

Linkedin: pic.twitter.com/cEg7UOgIqW — mikasaesukasa (@not_acake) February 23, 2021

¿Saben que la mayor red profesional se ha caído? #linkedIn pic.twitter.com/46OsFYlIlN — Antonio Montero 🏷️ (@antoniomonteroj) February 23, 2021

La plataforma de LinkedIn dejó de funcionar tanto en su versión web como en su app.



Los freelancers:#LinkedIn pic.twitter.com/2wD4QdmyIo — TÁCTICA (@GrupoTactica_) February 23, 2021

Mientras que, en breve, LinkedIn Help respondió a las quejas aceptando las fallas en su servicio y pidiendo paciencia a sus usuarios.

"Algunos miembros pueden tener problemas para acceder a LinkedIn en dispositivos móviles y computadoras de escritorio. Estamos trabajando en esto mientras hablamos y proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos. ¡Gracias por su paciencia!", concluyó.