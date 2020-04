Cómo pedir las extensiones de tiempo en los bancos para los créditos

La contingencia sanitaria está dejando a mucha gente sin trabajo, debido a los cierres de todas las actividades no esenciales, por lo que el pago de los créditos es una de las principales preocupaciones entre la población.

Los bancos del país acordaron dar una prórroga inicial de cuatro meses a todas las personas que así lo soliciten en el pago de sus cuentas, tales como las tarjetas de crédito, los créditos personales, empresariales, de nómina, de auto y hasta las hipotecas, señaló la Asociación de Bancos de México el 24 de marzo.

Este plazo adicional se podrá extender hasta dos meses para un total de medio año en el que quienes se suscriban a este plan no pagarán nada de sus financiamientos, y en algunos casos, la deuda no generará nuevos intereses.

A este programa se suscribieron los 50 bancos que hay en el país, por lo que los pagos de los créditos por el momento son una preocupación menos si te quedaste sin empleo.

Para acceder a estos programas, basta con acercarte a la institución con la que tengas tus tarjetas o financiamientos y hacer una solicitud en su página web.

Por ejemplo, BBVA México, el banco más grande en el país por su número de activos, señala en la página https:// www.bbva.mx/personas/apoyos/apoyos-bbva-para-personas-fisicas.html que puedes hacer la solicitud para suspender tus pagos, siempre y cuando estés al corriente al 28 de febrero.

En el caso de la tarjeta de crédito, los pagos se suspenderán por cuatro meses sin la necesidad de pagar ni siquiera el saldo mínimo y no se generarán intereses.

“Imagina que en abril tienes un saldo a pagar de dos mil pesos en tu tarjeta de crédito. Al inscribirte al plan de apoyo pasará lo siguiente. Ese saldo de dos mil no tendrás que pagarlo durante cuatro meses, tampoco el pago mínimo ni el pago para no generar intereses, ya que esa deuda y sus intereses se pondrán en pausa. No te preocupes, esto no afectará tu historial crediticio.

Una vez que terminen los cuatro meses del plan se reactivarán tus obligaciones de pago por lo que, si no hiciste ninguna nueva compra, en el mes cinco tu saldo seguirán siendo los dos mil pesos que habían quedado pendientes. Nada de intereses extras”, detalla la entidad financiera.

En el caso de Citibanamex, hay que acceder a la página https://www.banamex.com/estamoscontigo/, llenar un registro y esperar la aprobación para inscribirte al programa. El banco especifica que no cobrará intereses moratorios, no hará comisiones por pago tardío ni afectará tu historial crediticio.

Estas dos instituciones son el botón de muestra de las acciones del sector para apoyar durante la contingencia, aunque la recomendación general es acercarte a las líneas telefónicas de atención a cliente del banco con el que tengas tus créditos para consultar las promociones.