A 20 años de Operación Triunfo, Jesús Falcón busca una oportunidad

Los años le han traído una gran evolución a Jesús Falcón. El cantante, que realizó su debut hace 19 años en el reality show de Operación Triunfo, ha tomado del tiempo el mejor aprendizaje para ahora buscar una nueva oportunidad dentro de la industria musical.

“Como todo, los años te dan experiencia. Y simplemente tengo esta filosofía de vida en la que creo que venimos a este mundo a aprender. Así que todo este tiempo que ha pasado ha sido una evolución muy grande para lo que estoy haciendo ahora”, dice en entrevista.

Falcón afirma que su paso por este show, que fue el primer reality musical que se realizó en México a la par de La Academia, significó “un trampolín y un aparador” donde pudo mostrar su talento para empezar su carrera.

“Tengo recuerdos muy hermosos del programa porque me unió a mi padre, descubrí el amor que me tenía mi familia y creo que eso fue lo más importante de todo. No ha sido fácil pero estoy satisfecho porque de ese programa soy el único que sigue trabajando y luchando”.

Tras su paso en Operación Triunfo, Jesús Falcón formó parte del proyecto musical M5 y posteriormente Se integró al programa de talentos La Academia en 2011. Ahora el cantante está lanzando un nuevo proyecto como solista con el tema Macuspana nos une.

Esta canción nació como una manera de mostrar apoyo a Macuspana, de donde Falcón es originario. Este municipio de Tabasco fue uno de los más afectados por la pandemia, además de las inundaciones que ocurrieron a finales del 2020.

“Después de los meses que han pasado, los estragos siguen siendo duros porque no hay trabajo, la pandemia vino a entristecer los hogares porque han perdido muchas cosas. Desgraciadamente es duro lo que estamos viviendo. Y con esta canción quiero transmitirles energía y ánimo a las personas”.

Macuspana nos une es una mezcla de ritmos latinos como la salsa, pues para Jesús Falcón esta fue la manera que encontró de motivar a su gente. “Quería que se pusieras contentas, que se pararan a bailar, que durante los tres minutos que dura la canción olviden los problemas que están pasando”.

Este tema es el primero que Jesús Falcón lanza en esta nueva etapa como solita. En los próximos meses tiene preparado el estreno de una canción original realizada por un compositor “clásico de la música mexicana” del que no quiso revelar nombre, pero que asegura será un fuerte impulso para este inicio.