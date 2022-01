A Jerry Bazúa sólo le importa vivir el presente

Gerardo Jerry Bazúa abre el 2022 con la buena respuesta que el público ha dado a la canción Puedes taparte, un dueto con Lorenzo Méndez que escribieron los intérpretes junto con Ulises Emmanuel y Charly Castellanos.

El tema regional mexicano ya alcanzó más de 89 mil 600 visualizaciones y su letra dice Bazúa reafirma su postura actual en su vida sentimental.

“Yo dejo que las cosas pasen y al que no le guste que se tape, pues sino te gusta, puedes taparte los ojos, taparte los oídos, así se llama mi nueva canción Puedes taparte.

“Creo que estoy dejando las cosas del pasado atrás y viviendo un nuevo Gerardo, un nuevo Jerry, estando con la gente que me quiere y tengo mucha que sí me quiere y nos merecemos que nos querramos entre todo y apoyarnos, eso es lo más bonito”.

A Gerardo Bazúa y a Paulina Rubio siempre los va a unir la historia de amor que vivieron, por eso se vinculan ahora los temas musicales que cada uno acaba de presentar.

Paulina Rubio La Chica Dorada, lanzó Yo soy, quien lo rebasa en escuchas con un millón 882, 434 hasta la fecha y de quien explica que “ni mi canción es contestación a la de ella y la de ella espero que no sea dirigida a mí”, respondió en la entrevista con El Sol de México.

Jerry y Paulina tienen un hijo de cinco años, pero su relación está fracturada. Él se casó desde hace tres años con Laura Cristina Camarena.

“En mi carrera musical, es mi momento, estoy viviendo mi presente y no vivo de lo que ya pasó, le estoy echando ganas ahorita que estoy vivo, gracias a Dios no colgué los tenis, porque hay mucha gente que tristemente falleció y no la libró (durante la pandemia), y estoy agradecido de tener salud”.

El cantautor de música regional mexicana, quien prometió lanzar en este año más temas de la línea de este nuevo corte digital, reiteró: “Estoy en paz, estoy contento, estoy promocionando mi nueva canción Puedes taparte en dueto con mi compa Lorenzo Méndez, de cuyo trabajo, la verdad estoy orgulloso y pleno iniciando este 2022.

“Vienen rolas nuevas mías en música regional mexicana. Estoy contento de darle difusión a mi música, de crecer en amor con mis tres hijos, mi esposa Laura Cristina, viendo a mis papás y viajando mucho con mis temas como lo hice en el 2021 y queriendo hacer alianzas”.

Ante la pregunta qué opina que en el tema de Pau Rubio Yo soy, habla que a sus hijos les pone su apellido:

“Yo la invito a que cheque el Acta de Nacimiento de Eros. La verdad, yo estoy en paz. Yo no me fijo en mi vida hablando de mi pasado. Yo estoy viviendo un presente muy bello, en todos los ámbitos. No sé qué decir, ya escuché la rola de ella y me río”, y reiteró que tiene la paternidad legal de su hijo Eros, que lo lleva a tener en custodia compartida con su ex Pau Rubio.

“Tengo una percepción muy clara de esa letra, no tengo nada que decir. Simplemente yo estoy avanzando y le deseo a ella todo lo mejor, porque será siempre la mamá de mi hijo Eros y le deseo todo el amor de verdad a manos llenas, es una gran mujer que debe de tener todo, para ser feliz. Es así que le deseo lo mejor”.