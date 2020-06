¿Aburrido en cuarentena?  Descubre el otro rostro de Netflix

Netflix todavía tiene mucho que ofrecer. La plataforma cuenta con producciones únicas, que, aunque no son muy populares, no dejarán de sorprenderte. Aquí te dejamos algunas opciones.

BUEN VIAJE: AVENTURAS PSICODÉLICAS (2020)

Conoce los altibajos psicodélicos de famosos que relatan sus historias más graciosas y alucinantes con las drogas. Con dibujos animados y recreaciones, la producción se adentra en testimonios de Sting, Ben Stiller, Deepark Chopra y Carrie Fisher, entre otros.

“FYRE” (2019)

Es un loco documental sobre un festival de lujo organizado por la empresa FuckJerry, que no supo resolver los problemas de organización. Los asistentes tuitearon el desastre en directo y durante varios días. Así, el que se supone debía ser el festival más lujoso de la historia, terminó siendo una traumática experiencia donde el público no tuvo comida, seguridad, ni músicos, además de estar atrapados en una isla privada.

DIABLERO (2020)

Una serie que podría convencerte de que “Los demonios están entre nosotros”. Combina lo sobrenatural y el terror con un toque de comedia. Ambientada en calles de México, muestra la lucha de tres personajes que buscan detener el mal, pero en el camino tendrán que cazar y vender demonios, ángeles caídos y criaturas del otro mundo en el mercado negro. Mira un avance:

EN POCAS PALABRAS (2019)

¿Sabías que el 50% de tus recuerdos no son confiables? ¿Te has preguntado por qué la arquitectura produce placer estético? ¿Te contaron que los piratas no siempre fueron los malos de la historia? En minicapítulos de 20 minutos, “En Pocas Palabras” te hace pensar de otro modo temas de la vida cotidiana.

SE7EN (1995)



Protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, esta cinta es una mezcla de cine negro y buddy movie que gira alrededor de un asesino, cuyos crímenes se basan en los siete pecados capitales, y la lucha contrarreloj de un experimentado detective de homicidios para detenerlo. Obtuvo un premio Saturn al mejor guion original.

“CASTLEVANIA” (2017)



Si lo tuyo son los videojuegos y los vampiros, no debes dejar pasar “Castlevania”. Está inspirada en la serie clásica de videojuegos y cuenta la historia de los últimos sobrevivientes de un clan caído en desgracia que lucha por salvar la Europa del Este de Drácula. Las 3 temporadas están en Netflix.

“DIME QUIÉN SOY” (2019)

Este documental narra la historia de los hermanos Marcus y Alex Lewis. A los 18 años, Alex sufrió un terrible accidente de moto que le llevó al coma, pero al despertar, no recuerda nada. Así que Marcus se da a la tarea de “crearle” recuerdos para ayudarlo a encontrar su identidad. Sin embargo, la historia que le cuenta no es nada parecida a la real, así que por segunda vez, Alex descubre que no sabe quién es y comienza un vía crucis para descubrir su verdadero pasado. Mira aquí el tráiler:

LA 92 (2017)

Un recuento de abusos contra afroamericanos en Los Ángeles, con imágenes inéditas, ofrece una oportuna mirada a juicios como los disturbios de Watts, tras el arresto violento de dos jóvenes negros, que desató disturbios civiles durante una semana, dejando 34 muertos; o el polémico juicio sobre Rodney King de 1992 y el veredicto que causó indignación social.

LA GRAN BATALLA FLORAL (2020)



Es un reality que parece sacado de un cuento de hadas, lleno de flores y criaturas fantásticas, donde diez equipos de floristas, escultores y diseñadores de jardines se enfrentan para crear las esculturas florales más grandes y originales. Esta costosa producción de Netflix es una revelación para satisfacer los variados gustos de sus suscriptores.

HASTA QUE AMANEZCA (2020)

¿Pasarías la noche en una casa embrujada? Eso es justamente lo que hicieron tres comediantes

en Francia. Una mezcla de reality, terror y comedia, donde los participantes tienen que superar sus miedos, además de lograr engañar a sus rivales, en una misión que durará hasta el amanecer.

EL GRAN PEZ (2003)

Un reportero intenta llegar al fondo de las historias increíbles que le cuenta su padre sobre su juventud. Con una estética colorida y mensaje esperanzador, esta cinta de Tim Burton contrasta con los ambientes góticos y oscuros del mítico director.

AFTER LIFE (2019)

Un periodista busca asimilar la muerte de su esposa mientras intenta llevar una vida ordinaria. Protagonizada por Ricky Gervais, muestra una amalgama de emociones durante el duelo de una forma magistral e hilarante.

