Nunca dije nada con maldad dentro de LCDLF, soy una persona buena: Agustín Fernández

Agustín Fernández toma con humor todo el odio que ha recibido en redes, tras su participación en La Casa de los Famosos. El noveno eliminado del reality show, al salir esta semana logró percatarse de que sus actitudes y comportamientos no fueron del agrado de muchos, pues incluso le pidieron al argentino que regresara a su país.

Sin embargo, todo el odio que recibe lo enfrenta con una gran sonrisa. “Yo nunca dije nada con maldad, soy una persona muy buena, nunca me peleé en mi vida, no discutía dentro de la casa. Quizá clips sacados de contexto y mi forma de hablar de Argentina malinterpretaban algunas cosas”, aseguró el modelo en entrevista con El Sol de México.

¿Qué dijo Agustín Fernández sobre que no lo recibirán en Hoy?

Dentro de La Casa de los Famosos, Agustín Fernández confirmó lo dicho por Mariana Echeverría sobre que ningún conductor del programa Hoy soporta a Arath de la Torre. Ello molestó a la productora del matutino, por lo que aseguró que las puertas del programa estaban cerradas para el argentino.

Me siento muy tranquilo de mi participación, me quiero llevar lo bueno, pero lo malo te forma para ser mejor el día de mañana así que contento y disfrutando de esta aventura. Agustín Fernández.

Ante ello, Agustín Fernández aseguró que hablará con la productora Andrea Rodríguez, debido a que "es un video que está sacado de contexto, se mal interpreta lo que digo. Yo jamás voy a hablar mal de Hoy si es el programa que más amo en mi vida, amo a cada uno de los conductores, es imposible, pero siento que hablando se soluciona todo”.

A pesar de que reveló información delicada de sus amigos Nicola Porcella y Wendy Guevara, como cuánto gana Nicola, qué carro tiene el peruano, o la dirección de la casa que comparten los tres, Agustín confesó que no tiene problemas con ellos.

“Me quedé hablando con Wendy hasta las cuatro de la mañana, nos divertimos de todos los videos, de todo lo que pasó, lo tomamos con humor, hay muchas cosas y videos sacados de contexto, hay muchas palabras que quizá yo uso que son muy argentinas y se malinterpretan, pero es cuestión de explicar cada cosa puntual y listo.

Los vi y no me preocupa nada, cero preocupaciones, divertirme y no hacerle tanto caso al hate que siempre está ahí más en un reality como este.Agustín Fernández.

Por otro lado, aunque reconoce que hizo mal en criticar la ropa que utilizó dentro del programa y expresarse mal de algunos accesorios que le enviaron, el modelo indicó que no fue con dolo.

No me explicaron para qué eran los outifts, por ejemplo yo usaba muchos outfits y después me quedaba sin ellos y resulta que sólo eran para la gala y yo los usaba miércoles y domingos y me quedaba sin ropa, pero ahí fue un mal entendido.Agustín Fernández.

“Lo de Price Shoes lo vi, uno agradece las cosas, pero eran unos tenis de color raro que yo dije que nunca los voy a usar, yo soy muy básico, uso blanco y negro, uso siempre la misma ropa. La verdad es que me visto así nada más y no sabía con qué combinarlo, por eso se los regalé a Mayito, pero no dije que son una porquería, dije que no los podía combinar porque me visto muy básico, quizá me tenga que meter más al mundo de la moda, pero nunca fue con un afán de hacer algo malo”, dijo.

Agustín Fernández aclara que no tiene contrato con FZ Management

Agustín Fernández agradeció a la agencia FZ Management por llevarle cosas, sin embargo aclaró que no tiene contrato con ellos, por lo que las declaraciones de su papá Marcelo Fernández quedaron infundadas, ya que supuestamente quería emprender acciones legales en contra de la agencia de representaciones debido a un incumplimiento de contrato.

“No tengo contrato, ellos quisieron ayudarme a mí, Joel es increíble, es buena persona, me quiso ayudar para cuando entré en la casa, siempre salimos de fiesta, es una persona increíble, nunca firmamos contrato porque no nos dieron los días, pero todo fue de palabra, no tengo nada qué reclamarle.

Respecto a Adrián Marcelo, lamentó todo lo que se provocó por sus comentarios, el modelo dijo que se quedará con lo bueno que compartió con el conductor, pero que nunca fueron amigos.

Finalmente, la percepción que tiene el público de su desempeño en el programa no será impedimento para que continúe buscando oportunidades.

“No me voy a ir, a México lo tengo tatuado en la piel, tengo 11 años aquí, amo México, amo todo. Obviamente sí ha habido mucho hate, pero no hay que hacerle tanto caso a las redes, es el reality más visto de la televisión mexicana, como tiene público, tiene hate, hay fanatismo, rivalidades, pero esto se termina el domingo y ya se acabó, no es que fuera una guerra como en Afganistán y hay que matar a alguien, hay que disfrutarlo, tomarlo bien y disfrutarlo, no es nada grave”, concluyó.