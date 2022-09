Alexander Acha lanza tema junto a Cañaveral

Va en su tercera vez cantando cumbia Alexander Acha, quien además es el coautor a lado de Yoel Luis Henríquez, de la canción ¿Y quién es ella?, quien la hizo ex profeso para el grupo Cañaveral, cuya letra la interpreta a dueto con Emir Pabón, a quien define como su clon en gustos musicales.

En entrevista con El Sol de México, a raíz de que su amistad se hizo más estrecha por el reality La Academia 20 años, nace de la co inspiración de Acha, esta letra “alegre, rítmica, bailable es en tributo a las mujeres que poseen las cualidades que pregona la letra.

“No es la primera vez que interpretó y bailó cumbia. Lo experimenté primigeniamente con Los Socios del Ritmo con Llorar y después con Dulce María en una reversión de Los caminos de la vida para una campaña altruista”.

De Alexander Acha, contrario a lo que se pudiera pensar de él, que es un baladista romántico consagrado, gusta de experimentar nuevos sonidos y arreglos musicales con otros géneros.

“Con el paso del tiempo he ido saboreando, descubriendo, entiendo y familiarizado más con la cumbia. Soy mexicano, soy latino; y aunque algunos géneros no te gusten, en mi caso que he viajado por América Latina, sé que la cumbia es parte de nuestra vida y la llevo dentro.

“Que no la escuchaba seguido a partir de cierta edad, ahora por mi actividad y colaboraciones ya es parte de mí. La cumbia por sí sola tiene una energía que mueve todo el cuerpo”.

La canción ¿Y quién es ella?, en voz del co autor manifestó de la letra:

“Es una canción para divertirse, para echar relajo y que es una canción muy alegre que bien amenizará una boda, un cumpleaños, una reunión familiar tanto para la mañana, tarde y noche”.

Y, para responder más en torno a la letra de ¿Y quién es ella?, Emir Pabón interviene, ya que la ponderó por su facilidad de entendimiento, pegajosa y claro; enalteciendo una de las partes del cuerpo femenino, que más les gusta a los hombres:

“Una canción no necesariamente se tiene que profundizar sobre un tema en la letra. Cuando se genera una idea para escribir un tema es el pensamiento que viene a la mente y se va desarrollando. Por esto decimos que es un tema divertido.

“Y bueno, somos humanos, tenemos sensaciones y la mayoría de los hombres en lo primero que se fijan de una dama son sus piernas, porque a nosotros los hombres nos gusta ver a una mujer en falda, es la verdad y es muy atractivo”, interviene Alexander.

A la mitad de la duración del reality La Academia 20 años 2022, informó Alexander que nació las primeras ideas de la canción y en mancuerna con Yoel, la crearon para entregársela a Grupo Cañaveral, con quienes grabó a dueto el tema con Emir como el videoclip que se estrenó en las plataformas virtuales de música a las 23:00 horas del pasado jueves 8.

Muy atento don Humberto Pabón era parte de la conversación con este medio a lado de Emir y Alexander, quien este último dijo que en sus ratos de ocio como director de La Academia, se inspiró y desarrolló con Yoel.

“Yoel es un gran compositor, le ha escrito canciones a Pedro Fernández, a Chayanne y yo he compuesto mucho con él. Es ganador de Grammys. En solitario la composición es purista y cuando lo hacen dos o en equipo, se mezclan dos o más estilos y surge algo nuevo, una mezcla”.

Emir Pabón habla y sostiene que este nuevo tema para ellos, “es especial por la manera tan bonita que Dios nos puso en los caminos de Alexander y el mío.

Alexander y Emir, dos grandes amigos de la vida, uniéndolos la música, están de estreno con ¿Y quién es ella?, con la que no dudarán en coincidir en los escenarios para deleite del público.

Los vocalistas afirmaron que ya no son de proyectos a futuro, viven el presente y lo más seguro es que en próximas fechas de trabajo del grupo Cañaveral ya interpretarán esta canción nueva.

Mientras que Alexander ante la pregunta que si repetirá de director de La Academia, manifestó que “soy de vivir el presente. El mañana aún no existe. Entonces si me llegan a volver a proponer el cargo, ya les avisaré en su momento”.

¿Y quién es ella?, lista en las plataformas digitales de música que viene a darle batalla a Tiene espinas el rosal con una de sus versiones con Jenny and the mexicats, cuya canción es de las más descargadas en millones de visitas.