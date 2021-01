Alistan bioserie de Pati Chapoy

Alistan la serie Ventaneando con Pati Chapoy, que narrará las vivencias personales, familiares y laborales de la fundadora y conductora central de dicha emisión, se reveló en la conferencia de prensa vía zoom, al término de la transmisión de celebración de 25 años, durante la cual, Verónica Castro les hizo una llamada de felicitación y amadrinó el histórico evento de dos horas y media de duración.

“El guion lo está redactando Rosario Murrieta con Iya González. Es un proyecto a largo plazo. Tengo la solicitud de hacerlo y acepté, ya se está trabajando, estamos en pañales todavía, podrá llevar meses, porque debe de estar bien investigada, escrita, recopilar la información con entrevistas para todos los episodios, no sólo del programa sino de la vida de Pati”, coinciden Chapoy y Rosario Murrieta.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“No sé hasta cuándo esté en Ventaneando, hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma”, manifestó la decana del periodismo de espectáculos.

“Hubo momentos de mi vida profesional en la dirección de Espectáculos de TV Azteca que se lograron 14 programas a la semana, el cansancio no me permitía levantarme con el mejor ánimo todos los días y sí quise tirar la toalla, sin embargo, platicando esto en mi propia mente, me levantaba y volvía a la carga. Es muy importante que cada quien en su lugar continúe trabajando en lo que le guste, no importa la edad .Estoy en donde me gusta y continuaré”, afirma.

Para iniciar el festejo, la experimentada periodista contó con la participación del equipo original con el que arrancó el programa. En el estudio Juan José Origel y Pedro Sola , mientras que Martha Figueroa se unió via zoom, pues se encontraba en Miami, EU.

Ellos sólo estuvieron juntos un año, porque, recordó Chapoy, “en ese momento Alberto Ciurana me desmanteló mi equipo”, pues invitó a Origel a trabajar en Televisa.

Mónica Garza, otra de las conductoras que han pasado por la emisión, destacó que “Ventaneando dejó de ser y dar información superficial, presentar a los artistas no nada más como gente guapa, rica, exitosa, sino como gente a la que le pasan cosas”.

En la conferencia posterior, Chapoy, habló al respecto. “Desde un principio, el reto era hacer un periodismo serio, periodismo audaz, que se impusiera ante todos los comentarios que el espectáculo está basado en chismes y rumores”.