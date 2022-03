Alondra de la Parra: Tenemos que seguir soñando

El proyecto de La Orquesta Imposible, conceptualizado y producido por la directora Alondra de la Parra, reunió más de ocho millones de pesos desde su creación en 2020. Los recursos se obtuvieron a través de donaciones directas que se destinaron a diferentes asociaciones dedicadas a la protección de mujeres y niños violentados en México durante la pandemia.

Alondra De la Parra señaló en entrevista que se repartió el dinero a través de las fundaciones Fondo Semillas y Save the Children México, para alcanzar así a organizaciones en Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México, principalmente. El apoyo también se extendió a orquestas infantiles en la compra de instrumentos y a profesores de música afectados por el desempleo durante la pandemia.

“Es un momento delicado que estamos viviendo, pero tenemos que seguir soñando, escuchar música ahora que el covid nos permite reunirnos y ahora ya se puede hacer estos eventos, es muy alentador que la música y el arte nos unan, es algo que debemos apreciar más que nada”, refirió la también fundadora del Festival Paax, donde se reunirá por primera vez de manera presencial La Orquesta Imposible.

A través de la alianza con Save the Children México, se apoyaron 41 Centros Comunitarios Infantiles de la Ciudad de México y el Estado de México, que equivalen a 943 niñas y mil 104 niños, y más de 300 educadores. Cada centro recibió apoyo monetario y la mayoría usó el dinero para el pago de salarios a profesores y educadores.

También se apoyaron, a través de Fondo Semillas, a grupos infantiles de música como La Banda Femenil de Tlahuitoltepeckauxa A.C., originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca; lo mismo al centro de atención Melel Xojobal, en San Cristóbal de las Casas, dedicado a la formación sobre derechos de las infancias, y a La Red Nacional de Refugios que lograron continuar con la atención a mujeres en situación de violencia.

Los resultados motivaron a De la Parra no sólo a continuar con La Orquesta Imposible, que se mantiene como un concepto musical a distancia, sino con el lanzamiento de la primera edición del Festival Paax que se realizará del 29 de junio al 3 de julio próximos en la Riviera Maya, de manera presencial.

En esta primera edición una treintena de los músicos de La Orquesta Imposible se encontrarán físicamente para estrenar la composición La sinfonía imposible, creada por Arturo Márquez ex profeso para el concierto. A ello se suma un programa que conjuga música, arte escénico e incluso danza con artistas de talla internacional que hace del festival un “dream team”, como define la directora.

“Todos son solistas y artistas con los que he trabajado los últimos diez años, durante los cuales he viajado por todo el mundo, y ha sido un tiempo de conocer y trabajar con estos artistas que son personas muy talentosas, sí es tener en este festival al dream team de la música de orquesta”, refirió De la Parra quien presentará en este encuentro el proyecto Silence of sound, una colaboración con la creadora escénica y clown Gabriela Muñoz, Chula the Clown, donde combinan teatro, circo y música.

Sobre sus planes laborales a futuro, la directora adelantó que tras la pandemia revaloró el ritmo de su carrera artística; por lo que decidió tomar proyectos de más largo aliento que no necesariamente la obliguen a viajar, de hecho espera tener una presencia más constante en México.

“Tras la pandemia uno se replantea lo verdaderamente importante. Pude darme cuenta que puedo hacer una carrera en el entorno donde estoy, por eso me voy a enfocar en lo que realmente me mueve, como Silence of sounds y en proyectos más profundos”, concluyó.