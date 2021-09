Altair Jarabo regresa a las pantallas tras su boda en Francia

Tres semanas después de haberse casado en París, Altair Jarabo asistió a su primer evento público en la Ciudad de México como esposa del empresario Frédèric García.

La actriz fue una de las invitadas especiales al concierto que ofreció Alejandro Fernández en el Hotel Four Seasons como parte del movimiento Me quito el sombrero que promueve a Tequila Don Julio en honor a las fiestas patrias y a la resiliencia que mostraron los mexicanos ante la pandemia.

La feliz pareja desfiló por la alfombra negra que se instaló en el lobby del hotel. Ella vistió un jumpsuit strapless negro de lentejuela que resaltaba su esbelta figura y su esposo optó por un traje azul con camisa blanca.

Altair compartió que conoció al empresario gracias a una amiga, en un evento petit comité y que aunque ella no cree en el amor a primera vista, “cuando algo te late, te late y aquí estamos”, dijo.

Confesó que la diferencia de edades no tiene relevancia en su relación “creo que esa diferencia me hace muy feliz, él es todo un caballero, me trata como una dama, estoy muy contenta y creo que eso vale la pena”, declaró.

Añadió que por el momento no planea tener hijos, quiere ir paso a paso y los comentarios negativos que giran en torno a su relación no los escucha, “tengo una habilidad, no escuchar comentarios malos, creo no merecen atención”.

Por su parte el Frédèric enalteció a su amada diciéndole lo mucho que la ama y que es “una extraordinaria mujer”. Ante las cámaras Altair presumió su anillo y en todo momento se mostró cariñosa con su pareja.