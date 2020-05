Andrés Cepeda, el nuevo exponente de la música colombiana

Dos premios Grammy, 13 discos de estudio, giras mundiales y colaboraciones con las figuras más conocidas de Latinoamérica son algunos de los logros de Andrés Cepeda quien nacido bajo el cielo de Bogotá, Colombia, ha sido testigo de la influencia que han tenido los sonidos y letras de su país en la música que se escucha en todo el mundo.

“El aporte de Colombia es haber sido el filtro de mucha música que ha sido consumida durante muchos años. Obviamente está muy latente nuestro folclore, nuestra cumbia, nuestro vallenato; pero la música colombiana que estamos exportando tan exitosamente hoy en día es el resultado de muchos años de consumir música española, mexicana, argentina, venezolana, cubana puertorriqueña y filtrarla en las generaciones así como en la cabeza de las personas que hoy en día están creando”, dijo Cepeda en entrevista.

Para que su país le siga regalando canciones al planeta, el cantante está presentando en la actualidad su disco titulado Trece, un número que marca la cantidad de álbumes que ha grabado en estudio. “Lo que más me entusiasma de este proyecto, es que está pasando en un momento en el que todavía tengo oportunidad de escribir, producir, publicar, promover y llegar a personas a las que nunca les había llegado. Me da aliento, porque me hace pensar que todavía voy a mitad de camino y que hay mucho por recorrer”, declaró Cepeda.

En esta producción se hizo acompañar de figuras como Cali y el Dandee, Sebastián Yatra, Morat, Jessie & Joy y Monsieur. “Fue toda una experiencia directa grabar, escribir y producir con ellos, el entrar nuevamente al estudio y hacer la segunda parte del álbum solo, luego de haberme dejado contagiar y permear un poco de la energía y del gusto y la manera de pensar musicalmente de estos chicos, era mi meta. Creo que lo logré y en este álbum se percibe esa apertura, esa humildad ante la gente más joven a quienes les aprendí, escuchando, eso que pude incorporar”, afirmó.

El artista confiesa que el proceso de estar promoviendo un disco en tiempos de pandemia es algo totalmente diferente, pero que refuerza el pensamiento de que el negocio musical tiene que amoldarse a cualquier tiempo y situación. “Estoy rectificando algo que he venido aprendiendo durante muchos años. Esta industria por fuerza, por gusto o por necesidad está siempre dinámica y no para de cambiar, si en los últimos años hemos tenido transformaciones vertiginosas entre la distribución, el mercadeo y la manera en que la gente la consume, en este momento con más razón, son más brutales y más fuertes esos cambios que están aconteciendo”.

Además de una promoción normal de su producción discográfica, la pandemia le impidió a Andrés Cepeda continuar con una gira programada en el continente americano en la que al lado de Fonseca, compartía un concepto titulado Compadres; “Teníamos como 15 fechas por delante alcanzamos a hacer un par solamente y es preocupante, muchas fechas ya estaban sold out, además de que en otras ya habíamos avanzado muchísimo con la venta. Estamos esperando razón de las autoridades de los países en los que estábamos haciendo la gira para saber en qué momento podemos resolver la situación para complacer a nuestros fans que nos esperan en México, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Ecuador”. Mientras esta cuestión se resuelve, los fans que continúan esperando, pueden disfrutar del disco Trece de Andrés Cepeda en plataformas digitales.