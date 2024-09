Ángeles Cruz estrenará la Cineteca

Para Ángeles Cruz, ya no es novedad que, cada que viaja en avión tenga que ser inspeccionada minuciosamente.

Desde hace años, la actriz ha sido víctima de discriminación por sus rasgos físicos, su color de piel y su origen indígena. Incluso, cuando viaja, generalmente es apartada de los demás para revisiones de parte de la autoridad, algo que lamenta y asegura es muy molesto.

“Es muy doloroso darse cuenta que vives en un país sumamente racista, clasista, misógino, o sea, por donde quiera que le veas hay muchas desventajas. Al principio me enojaba, me molestaba muchísimo y me enfurecía. Me pasó apenas que viajé de Colombia para Guadalajara, haciendo escala en la Ciudad de México y me siguió un policía con un perro desde que salí de la Terminal 1, me subí al trenecito para ir a la terminal 2 y ahí me llamaron aparte, me dijeron que ‘al azar’ me iban a hacer una revisión exhaustiva”, afirmó Cruz en entrevista con El Sol de México.

“Yo le dije a la guardia: ‘no es su culpa, pero esto es racismo’. ¿Al azar?, a mí me ha tocado más de 200 veces que me revisen, no creo que haya personas blancas a las que les toque 200 veces que las revisen, siempre es muy incómodo pensar que alguien está encontrando el reflejo de algo que no quiere aceptar en sí mismo”, agregó.

Parte de esta problemática tiene que ver con los estereotipos que se manejan en el cine y la televisión, es por ello que, además de activista, como cineasta busca reflejar otro tipo de realidades, con personas que puedan sentirse identificadas, con rasgos indígenas y con historias que aporten algo y no dividan.

“Pienso que muchos contenidos han creado referentes estereotipados, racistas y no nada más sucede en México, que por tu apariencia, por tu color, por identificarte con un género, hay un montón de sesgos que pueden quebrarte, tu seguridad, tu voluntad, tu valía como una persona, como un ser humano”, dijo.

La originaria de Villa Guadalupe Victoria, Oaxaca reveló que ha sido difícil enfrentar la discriminación a lo largo de los años, sin embargo, su mayor fortaleza es la sonrisa, reír y mantenerse feliz ejerciendo su pasión.

“Creo que lo que puede enojar más a una persona que te desprecie por tu color de piel es tu gozo, tu felicidad, eso puede enojar muchísimo a las personas, que te vaya bien en tu trabajo, que goces, que lo hagas con toda la actitud, con la emoción, que te puedas pelear, pero sigas gozando y habitando este mundo.

“Siento que hay muchas cosas que valorar, no pienso que yo valga más o menos por tener un tipo de color de piel o por hablar una lengua o no hablarla, o por pertenecer a un territorio o no pertenecer, siento que las personas valemos exactamente lo mismo y en ese sentido, pues el mundo tendrá que aprender”, aseguró.

La actriz estrena “Valentina o la serenidad”, su segundo filme, con el que se inaugura la Cineteca Chapultepec. La cinta que tuvo tres nominaciones al Ariel como Mejor Guion Original, Coactuación femenina y Revelación actoral, aborda el duelo de una niña de siete años, que para procesar la muerte de su padre en un accidente en el río, crea un mundo fantástico. Se proyectará en cines a partir del 26 de septiembre.