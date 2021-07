Angélica María y Angélica Vale ofrecerán su último concierto vía streaming

Por segunda y última ocasión, madre e hija regresan a la plataforma de streaming de Ticketmaster la noche del sábado 24 con Angelicales, anunció el productor Morris Gilbert, junto a Angélica María y Angélica Vale en conferencia virtual.

La novia de México informó que aprovechará la ocasión para rendir homenaje a Armando Manzanero. "Yo fui la primera intérprete de la obra de Armando y en mi voz hice éxitos como Eddy Eddy y Esta tarde vi llover. Lamenté que el tema No, ícono de Carlos Lico, no haya sido famosa en mi canto, porque la grabé primero yo, pero mi director artístico Memo Acosta, que siempre le peleaba que me diera las canciones de Armando, la metió de relleno en mi LP y no pegó en la radio, aunque sí con la voz impresionante de Lico fue un trancazo".

Celebridades Angélica María y Angélica Vale le cantarán a las mamás mexicanas

Bajo la dirección musical de Pepe Zavala se realizó por streaming Angelicales con motivo del Día de las Madres y ahora, para su última función, Angélica Vale no sólo cantará sus baladas, también temas de sus obras musicales, "y como voy al lado de mi madre, también la imito al cantar sus temas e interpreto una que otra canción en francés", detalla.

Morris Gilbert y Angélica Vale han coincidido en proyectos como Mentiras el musical y recordaron que cuando ella estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo, "concluimos en Broadway la temporada de Los Monólogos de la vagina, me faltaban cuatro semanas para traer al mundo a Daniel", contó la Vale.

El anuncio del concierto fue seguido en FaceBook Live por más de mil personas, quienes escucharon de viva voz de Angélica María que a futuro, cuando realicen el recital con público habrá cabida para agregar un homenaje musical a Manuel Esperón y Alejandro Jaén.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A pesar de que la pandemia las ha obligado a hacer este show sin público, madre e hija no se han separado, pues viven en casas contiguas y no han dejado de verse a lo largo de un año cuatro meses, "bueno, a excepción que mi mami hizo una película y nos separamos un par de semanas" confía Angélica Vale, quien compartió que develará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood:

"Como latina que vine a trabajar a Estados Unidos, nunca creí que se fijarán en mi trabajo y fue una sorpresa que me dio mi marido, porque metió los papeles y ya un comité decidió si merecía o no mi propia estrella. Se siente muy bonito y espero que sea junto a la de mi mami, para que estemos juntas por siempre. Sí es muy bonito que volteen a ver tu trabajo, cuando yo no he hecho nada en inglés y si vivo en Los Ángeles, es por el trabajo de mi marido. Esperemos que la ceremonia se dé en el 2022", expresa Angélica Vale.