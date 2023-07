Artistas mexicanos se suman a la nueva temporada de Disney on Ice

Jacobo, Lily, Estíbaliz y Jenny son los patinadores y acróbatas mexicanos que forman parte de los 54 artistas de diversas nacionalidades que se lucirán en la pista de hielo de 95 toneladas, en 90 metros cuadrados, para el espectáculo Disney on Ice Frozen y Encanto 2023, que se estrenó el pasado 5 de julio en esta temporada veraniega; serán 48 funciones, del 5 al 30 de julio.

Minutos antes del estreno oficial, María Maldonado, vicepresidenta de Latinoamérica y Europa Mediterránea de Feld Entertainment y Alan Brussolo, gerente de Marketing, fueron los anfitriones de una convivencia con los artistas mexicanos.

Estíbaliz Fernández informó que el hacer acrobacias también es parte de su entrenamiento para adquirir esa fuerza y energía que se requiere en el escenario sobre hielo. “previo a las funciones hacemos una rutina aérea con telas para mantenernos fuertes; fueron cinco semanas de preparación antes de llegar al estreno”.

La ex campeona de patinaje y ahora artista de Disney On Ice, agregó que para ella, este show es mágico. “Hay muchísimas cosas que me impresionan de este nuevo espectáculo, los colores que se proyectan en base a los efectos especiales son increíbles, y qué puedo decir de mis compañeros, me siento orgullosa de tener tanto talento aquí y de todo el concepto, estoy segura que los actos aéreos harán que el público regrese dos o tres veces más”.

Jacobo y Lily, quienes interpretan el baile colombiano de Encanto, mostraron su destreza en una exhibición previa a la primera función y además son los animadores desde la llegada del público.

“Con base en la preparación correcta podemos bailar con patines, porque sí hay una dificultad y tenemos que estar parados sobre la cuchilla de los patines mientras bailamos cumbia”, dijo la patinadora Lily, quien se incorporó a la compañía en esta temporada, mientras que Jacobo está en sus filas desde 2010 y es la séptima vez que está la temporada del Auditorio Nacional, su recinto favorito.

Jenny, la otra patinadora mexicana, carga simbólicamente al mundo en la escena de Frozen cuando Elisa siente que lleva sobre sus hombros todo el peso de Arendelle al asumir la corona. Ella también habló del entrenamiento que requiere para alcanzar la fuerza necesaria cuando patina y carga una enorme pelota.