Así es como Mariana Garza logró mantener sus foros en la pandemia

Cuando empezó el 2021 Mariana Garza se encontraba en espera de que cambiara el semáforo sanitario, y pudiera estrenar su obra Pequeñas grandes cosas, la cual tuvo que pausar su temporada debido a la pandemia. Y es que en ese momento la situación del teatro era incierta, y costaba trabajo pensar en la idea de ver los teatros llenos nuevamente.

Pero la tormenta pasó, y en marzo la industria comenzó nuevamente a cobrar vida, permitiéndole abrir las puertas del Teatro Milán y del Foro Lucerna. Pequeñas grandes cosas, fue la primera puesta en escena que protagonizó en este año, y aunque estaba planeada para una corta temporada, alcanzó las 200 representaciones, además de haber sido nominada a un Premio Metropolitano en la categoría de Teatro Frente a la Contingencia.

Sentada en una de las butacas del recinto, iluminada por las tenues luces que alumbran el lugar, la actriz recuerda esa etapa como un bálsamo sanador, que la ayudó a superar los duelos que experimentó, además de la crisis mundial.

"Para uno como ejecutante y actriz, el teatro es terapéutico en muchos sentidos. Afortunadamente me tocó estar dando funciones en el momento en que perdí a mi tío y mi abuelo, y para mí fue un sostén importante. Fuerte y duro, porque la obra que protagonicé tocaba puntos relacionados con la pérdida en todos los sentidos", plática a El Sol de México.

Sobrevivir a la pandemia

Además de Pequeñas grandes cosas, en este año se presentaron nueve obras en el Teatro Milán y siete en el Foro Lucerna, lo que representó un gran logro para Mariana Garza como empresaria. Pero pese al renacimiento del teatro presencial, la también productora reconoció el importante papel que jugó el streaming para el buen arranque de las temporadas en vivo.

“Hemos tenido que adaptarnos, eso de pensar que el teatro es en vivo y no podemos usar otros medios, ya cambió y aceptamos que debemos usarlos de la mejor manera", dijo.

"Sabemos que nuestro quehacer no tiene tantas alternativas, migramos a hacer teatro en línea. Primero hubo quienes simplemente pusieron su teléfono y se pusieron a transmitir obras, después hemos empezado a grabar, intentando migrar el lenguaje de una puesta en escena hacia la cámara, buscando que sea divertido para las personas”.

Con respecto al panorama que enfrenta la industria del teatro, lamentó que pese a los avances en materia de difusión e ingresos en taquilla que hubo este año, todavía hay un gran camino por recorrer para colocar a la Ciudad de México como una capital teatral a nivel global.

“Estamos lejísimos, pero no tiene nada que ver con la calidad y la cantidad de teatro que se produce. Me siento muy orgullosa de ser parte de esa iniciativa y esa terquedad de seguir haciendo teatro, junto a mucha más gente, porque obviamente no soy yo sola”, dijo.

Teatro de crisis

En medio de la contingencia, este año los Premios Metropolitanos de Teatro, que se fundaron en 2017, también contribuyeron a cambiar los paradigmas y a reconocer la labor de la comunidad teatral en México. Este año, los Metro, agregaron tres categorías en sus premios para reconocer a las producciones que trabajaron por streaming y aquellas que, como la puesta que protagonizó Mariana Garza, se montaron en esta crisis sanitaria.

La actriz hizo un llamado a las autoridades a prestar mayor atención al sector, y apoyarlo con programas que atraigan turistas a los recintos, pues está convencida que económicamente tienen mucho potencial, y si les va bien, pueden contribuir con recursos públicos.

“La derrama del impuesto sobre espectáculo público (ISEP), que es del 8% de las taquillas brutas anualmente, es más de 600 millones de de pesos, con salas que no están al 100 por ciento de su capacidad. Ya teniendo los teatros llenos, imagínate lo que aporta”, destacó.

Persistente en mantener abiertos sus foros, para el próximo año, Mariana Garza prepara la obra Un charco inútil, de David Desola, donde compartirá créditos con Alberto Estrella, y trata sobre los atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004. Asimismo, adelantó que van a reponer la trilogía de la comedia Sólo quiero hacerte feliz, y se presentará en el Foro Lucerna.