Atenhea da nuevo sello al pop urbano

La pandemia truncó la carrera profesional de la bailarina Atenhea, debido al cierre de las presentaciones en vivo. El mismo encierro, la orilló a lanzarse de compositora e intérprete de las canciones que ha escrito toda su vida, las cuales, plasmó en un libro autobiográfico Todo lo que quieras ser.

La artista española, salió del anonimato y se dio a conocer mundialmente en las plataformas digitales con estos temas. En los últimos 12 meses lanzó Mala fe, en dueto con el boliviano Gio Cadario en sonido pop urbano, que hasta el momento tiene 136 mil vistas, y anteriormente Ya no somos ná, con 113 mil y No me haces falta, que logró 76 mil visualizaciones, cuyas letras vivenciales son de amor, desamor y de relaciones de pareja.

Deportes Músico de Kill Bill y violinista sin brazo ambientaron inauguración de Paralímpicos

“Llevaba 16 años de bailarina de grandes artistas de mi país hasta que en el 2020 aparece la pandemia y detiene los conciertos en directo. Faltándome la adrenalina de los shows. Siempre tuve la idea de no bajar del escenario, me di a la tarea de lanzarme de cantautora de mis letras”, dice en la entrevista con El Sol de México.

Después de sus antecesoras Ana Torroja, Rosario, Rosana y Rosalía, llega a México Atenhea, quien en la charla nos da un amplio panorama de ser artista de la música en tierra ibérica.

“La verdad no es fácil que la mujer destaque como artista. Cuando empecé siendo bailarina tenía mucho trabajo. Sin embargo, nos cayó la pandemia. Yo creo que ahora con el Covid-19 en el mundo, me metí bastante a la aventura de la música para saber qué va a pasar. Más que el mercado español, es el mercado americano y latinoamericano que me ha respaldado en mi incipiente carrera de cantautora de pop urbano con toques de salsa”, declara.

Por lo anterior la cantautora española añade: “Esto me tiene muy contenta porque se me están abriendo más puertas siendo yo de Andalucía, España y estoy encontrando mi equilibrio laboral”.

La autora afirma que el camino de la música tiene sus lados oscuros aunque también en ésta se ve la luz:

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Estar en la música, sinceramente no es nada fácil, porque el camino es muy duro, tienes que ser muy constante, hay muchos altibajos. Es un camino lleno de incertidumbre, lleno de baches. Tienes que escucharte a ti misma mucho antes de que muchas personas de todos los ámbitos te hablen y se contradigan, al final tienes que ser tú quien decida qué es lo que quieres”.

Atenhea está en México en promoción con Mala fe a dueto con el norteamericano-boliviano Gio Cadario, cuya letra aborda la relación nueva de una pareja, pero uno de ellos ha sufrido en una relación anterior e inicia esta nueva convivencia con miedo, recelo; y sin embargo, poco a poco va encontrándose gusto a este amor que se le presenta.