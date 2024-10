Bárbara Mori se perdió en la exigencia de perfección antes de hallar la fortaleza en el amor propio

MORELIA.-Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte. A Bárbara Mori, los golpes que le ha dado la vida la han ayudado a descubrir la fortaleza con la que hoy cuenta.

“Tuve muchos tropiezos en mi vida, muchos golpes y por ellos crecí en esta industria, sobre todo porque te exige la perfección; en esa perfección me perdí y sufrí muchísimo”, afirmó la actriz en entrevista.

“Los golpes que me dio la vida me han ayudado a descubrir lo poderosa que soy, sobre todo el amor propio, que creo es la herramienta más grande que he podido construir a partir de todo lo que he vivido”, agregó.

Bárbara, protagonista de la telenovela Rubí y de las películas Treintona, soltera y fantástica y Complot mongol, afirma que ese despertar interior que experimentó en la vida real es el mismo que comparte con el personaje que interpretó en la película Mistura.

En la cinta interpreta a Norma Piet, y vuelve a coincidir con el director Ricardo de Montreuil, luego de casi dos décadas de haber colaborado en La mujer de mi hermano.

“Es una película que nos invita a dejar y a soltar las creencias limitantes, a recordar que el fracaso no es un final, sino una oportunidad para comenzar de nuevo.

“También habla de cuando nos atrevemos a soltar las expectativas de la sociedad y las expectativas ajenas, y nos atrevemos a mirar hacia adentro, así podemos descubrir nuestro gran potencial como mujeres y recordar cuál es nuestro propósito en la vida”, expresó la actriz.

La película cuenta la historia de Norma, una mujer que, luego de su divorcio, sufrirá el desprecio de la sociedad elitista de Lima, Perú en la década de los 60. A través de un nuevo negocio, la protagonista tratará de salir adelante por sus propios medios.

Uno de los desafíos que enfrentó Mori para interpretar este personaje es el acento, por lo que trabajó con un asesor de dicción.

Bárbara Mori presenta en el FICM la película peruana “Mistura”. Foto: Javier Guerrero /El Sol de Morelia

“Soy buena para los acentos, pero el peruano es súper neutro, entonces me costó trabajo, pero tuve un coach maravilloso, Oscar Beltrán, que me ayudó a entrar justo en el tono”, reveló la nacida en Uruguay.

El filme es coprotagonizado por Christian Meier, con quien trabajó en 2005, en el filme de Montreuil. Desde entonces, los tres crearon una amistad que perdura hasta el momento.

“Christian y yo, desde que nos conocimos hace muchísimos años, nos volvimos muy buenos amigos y nos hemos acompañado en muchos procesos de ruptura, de caernos y volvernos a levantar, y eso es lo que hace una linda y verdadera amistad.

“Reencontrarme con él en el set fue maravilloso, aunque fue muy breve su participación, fue muy rica y entrañable igual”, sostuvo.

De acuerdo con Bárbara Mori, la cinta comparte el mensaje de recordar que el fracaso no es un final, sino una oportunidad para encontrar un nuevo camino, reveló. Mistura se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia.