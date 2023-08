"Barbie" en apuros: ¿por qué prohibieron la película de Margot Robbie en Kuwait?

La película de "Barbie" ha sido todo un éxito mundial, siendo reconocida como la cinta dirigida por una mujer que más millones ha recaudado en la historia de Hollywood.

Sin embargo, no todo es color de rosa pues ahora Kuwait se ha pronunciado en contra del filme protagonizado por Margor Robbie y aquí te contamos todos los detalles.

Puedes leer también: Critican a Ibarreche por su reseña de Barbie ¿qué fue lo que dijo?

¿Por qué la película Barbie está prohibída en Kuwait?

El vicesecretario del Ministerio de Prensa y Publicación kuwaití, Lafy al Subeie, señaló que el comité de censura cinematográfica dependiente del Ministerio de Cultura, del que es responsable, tomó la decisión de prohibir la película de "Barbie".

Las autoridades de Kuwait prohibieron la proyección de "Barbie" en las salas de cine como medida de "protección de las tradiciones sociales y ética pública".

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, las ideas que difunde la cinta son "ajenas" a la sociedad en la que viven y dicha prohibición tiene el objetivo de salvaguardar sus tradiciones y costumbres.

"La película promulga ideas y creencias que son ajenas a la sociedad kuwaití y al orden público", indicó la agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA

Sin embargo, las autoridades siguen sin especificar cuáles son las escenas de la película o las ideas concretas que han llevado a tomar esta decisión.

The cast of #BarbieTheMovie painted the town pink at the European Premiere in London 💖 pic.twitter.com/7PJGOdaKGE — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) July 12, 2023

Kuwait sigue los pasos de Líbano

Kuwait sigue los pasos de Líbano, que ayer ordenó prohibir la proyección de "Barbie" porque "promueve la homosexualidad y fomenta la fea idea de rechazar la custodia del padre, menospreciando el papel de la madre y ridiculizándolo. Cuestionando la necesidad del matrimonio y de formar una familia", según consideró el ministro libanés de Cultura, Mohamed Murtada.

Pese a que estos países se han movido para prohibir el filme, que ya es uno de los grandes éxitos de taquilla de este año en todo el mundo, se espera que hoy se estrene en los tradicionales y conservadores Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En otros países como Egipto, el estreno de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling se ha pospuesto hasta finales de agosto.

Con información de EFE