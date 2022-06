Bily Paredes nos adentra en la vida de las celebridades a través de "Los exitosos"

Bily Paredes nos traslada a la historia de vida de los artistas a través de su programa "Los exitosos", un proyecto que le ha permitido mostrar el talento y los escalones que celebridades como George Harris, Luis Chataing, Norkys Batista, Franklin Virgüez, Scarlet Ortiz, Víctor Cámara, Marko, entre otros, han tenido que pisar para alcanzar la cima del éxito.

En Exclusiva con El Sol de Tlaxcala, el famoso Bily nos cuenta sobre este éxito rotundo que ha tenido en su programa y que ahora El Diario de los Tlaxcaltecas aparecerá en sus comentarios.

Pero para contar la historia de otros, tenemos que contar también la de él, porque nada de esto sería posible sin la pasión que tiene por el mundo del entretenimiento; pero, sobre todo, por el amor a su país, pues es justo la razón por la que nace su proyecto más ambicioso, Caraota Digital, cuyo objetivo es ser un medio de comunicación independiente.

Víctor Paredes, mejor conocido como Bily Paredes, es originario de Venezuela, País que lo vio formarse como periodista en la Universidad Central de Venezuela. Tiempo más tarde, tuvo la oportunidad de trabajar en "La Casa del Artista", la revista "Caracas On The Rocks" y luego produjo un programa llamado "TV On The Rocks", transmitido por Net Uno. Después decidió probar suerte en Estados Unidos donde colaboró para la revista latina "West Palm Beach llamada a tu idioma".

Regresó a Venezuela con un proyecto llamado Caraota Digital, donde destacó como director de la fuente de entretenimiento. De manera paralela, trabajó en campañas musicales a lado de artistas como Chyno, Nacho, Fefi Oliveira, Jacob Forever, Justin Quiles, Pedro Alonzo, Mau y Ricky; así como con Javier Halamadrid, David Comedia, Charly Mata, Arturo de los Ríos, Alfonso Medina, Gabriela Vergara, en producción de programas televisivos y redes sociales.

Caraota Digital es un proyecto que comienza con el objetivo de ser un medio independiente que haga una crítica a las acciones políticas y económicas que viven los venezolanos. Sin embargo, la gran aceptación que ha tenido, nos permitió ampliar nuestra oferta y, con ello, poder llevar más programas a nuestra audiencia, destacó Bily.

Actualmente vive en la ciudad de Miami y trabaja en su propio programa "Los exitosos", un espacio que permite conocer la vida de diferentes celebridades de talla internacional.

Es un programa en el que buscamos destacar todo el recorrido que los artistas han realizado, pues los vemos siempre en la cima, pero no conocemos todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ella. Buscamos que los espectadores vean no a la celebridad, sino a la persona que lucha y trabaja para alcanzar sus metas, detalló.

Personajes como George Harris, Luis Chataing, Norkys Batista, Franklin Virgüez, Scarlet Ortiz, Victor Cámara, Marko y más, ya han pasado por los reflectores de "Los exitosos". Hasta el momento, la producción supera más de 300.000 vistas por capítulo en las plataformas digitales.

Seguimos trabajando para que más talentos formen parte de este proyecto. Uno de nuestros objetivos a corto plazo es poder contar con la presencia de artistas mexicanos. Así que les pedimos que estén pendientes de nuestras redes para que conozcan los detalles de esta aventura que recién comienza, concluyó.

