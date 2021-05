Carlos Rivera adelanta nuevo proyecto llamado “Leyendas”

Después de muchos meses de preparación, el adelanto de uno de los proyectos más ambiciosos de Carlos Rivera saldrá a la luz este próximo 6 de mayo. Se trata de “Leyendas”, un tributo a los músicos ejemplares de los últimos tiempos.

Y es que desde hace algunas semanas, a través de sus redes sociales, Carlos ha tenido en suspenso a sus seguidores luego de publicar varias fotos en las que se muestra en un set de grabación. Este martes ha dado más detalles e incluso la fecha de un primer tema en colaboración con el cantautor español José Luis Perales.

“Un velero llamado libertad” junto a mi amado maestro (José Luis Perales) primer adelanto de ‘Leyendas’”, se lee en el post que publicó el intérprete huamantleco junto a una imagen en la que se percibe la imagen del cantante español. En dicha publicación adelanta el estreno del video en YouTube, a las 17:00 horas.

En publicaciones anteriores, Carlos expresó que dicho trabajo es uno de los más grandes de su carrera artística, hecho que lo calificó como histórico. “Es un proyecto que me llena el alma, me llena el corazón, me llena de alegría, que ya quería compartirles. Es un proyecto que para mí carrera va a ser histórico”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que en redes, mientras sus fanáticos le aplauden su nuevo lanzamiento, otros lo han comparado con el que hizo el cantante Luis Miguel hace ya algunos años, e incluso se expresan dudas sobre su éxito.





