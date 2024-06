Cassandra Sánchez Navarro Regresa al teatro como “Sally Bowles” en el elenco del musical "Cabaret"

A unos años de presentarse en el Teatro de los Insurgentes con el musical "Sugar", Cassandra Sánchez Navarro regresa al recinto con "Cabaret", interpretando a “Sally Bowles”, un hecho que para la actriz representa dar un paso de consolidación en su carrera.

"Cada uno de los personajes que he hecho me ha llevado a tener un mayor aprendizaje, a tener más conocimiento de cómo construirlo. Me han dado las herramientas de profundidad, de risa, de comedia, de drama, de melodrama, de canto, de baile. Todas han sido herramientas que me han ayudado a poder hacer la ‘Sally Bowles’ que van a ver", comentó Cassandra Sánchez Navarro en entrevista con El Sol de México.

"Conozco la obra, la he visto en Estados Unidos, en Londres, es de mis obras favoritas, de las más impactantes, de las mejor escritas, con música increíble. A mí me fascina la historia", agregó entusiasmada.

El montaje del musical mundialmente reconocido se estrenó en marzo con Ilse Salas interpretando a “Sally Bowles”, ahora, una nueva temporada del espectáculo dirigido por Mauricio García Lozano inició con la participación de la actriz.

"No es un director que me está exigiendo hacer lo que ya hicieron las demás, me está dejando a mí crear mi propio personaje y está exigiendo a los demás crear un nuevo mundo juntos", explicó Cassandra.

CUENTA SU VERSIÓN

Liza Minelli en el cine de Hollywood, así como Laura Zapata e Itatí Cantoral en el mismo Teatro de los Insurgentes, son algunas de las actrices que han marcado al personaje. Sin embargo, Sánchez Navarro está convencida de haber construido una interpretación única, atribuida a su experiencia en las tablas.

En comparativa, la artista toma como referencia su etapa en "Sugar", la cual a pesar de recordarla con gratitud, considera lejana artísticamente hablando.

"No lo estoy demeritando para nada, pero hoy en día ese personaje lo podría hacer un poco casi que dormida. ‘Sally Bowles’ es súper exigente a nivel actoral, como cantante, bailarina, es un desafío", dijo

"Es algo completamente diferente y me enorgullece saber que mi talento y mi trabajo puede llegar todavía a encontrarle algo que sume y que no sea una copia, ni sea algo que hayas visto", agregó sobre su interpretación.

HONRA A SU FAMILIA

Nieta de Manolo y Fela Fábregas, la actriz de 32 subirá al escenario motivada por una historia personal con el recinto.

"Mi abuelo decía una frase maravillosa: ‘el actor se hace y nace arriba del escenario, se da a conocer en la televisión y se inmortaliza en el cine, pero se hace y nace en el teatro’

"‘Sugar’ era para mí un gran honor, porque sabía que era una obra en un teatro que mi abuelo rentó 10 años, que llenó de placas suyas y de mi tío Rafael. Si ya de por sí sentía que estaba llevando al nombre de la familia en alto, en este más, es una forma de honrar a mi familia", finaliza.