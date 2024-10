Celebran los 90 años de Cri Cri con festival en El Festín Mustín

Las infancias y muchos adultos se siguen cautivando con las canciones del personaje creado por Francisco Gabilondo Soler (Orizaba, 1907-1990), Cri-Cri el Grillito Cantor.

A pesar del paso del tiempo, la constante evolución tecnológica y la apabullante cantidad de contenidos, está presente. Su canal oficial de YouTube cuenta con 951 mil suscriptores, mientras que en Spotify supera los 551 mil oyentes mensuales y se prepara para abrir un nuevo canal infantil.

A 90 años de su aparición en radio, el 15 de octubre de 1934, Tiburcio Gabilondo, su hijo, afirma que “las aportaciones de Francisco Gabilondo como compositor son ricas y variadas. Cuando se encontró con la posibilidad de componer y cantar para niños no lo tenía planeado, pero se lo tomó con todo rigor, disciplina y profesionalismo”.

En entrevista con El Sol de México, comenta que la obra de su padre es un fenómeno familiar que “cruza generaciones”, por su calidad musical y literaria.

Pura fiesta

El Festival Internacional Musical Teatral Infantil (Festín Mustín), conmemorará el cumpleaños de Cri Cri con actividades hasta el 20 de octubre en diferentes estados del país.

Este domingo 6 a las 12:30 horas, Mario Iván Martínez presenta su espectáculo “Que dejen toditos los sueños abiertos” en el Centro Cultural Helénico; ese mismo día será el estreno de un programa especial en el popular canal de YouTube infantil “CuriosaMente”.

El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez”, en colaboración con la Escuela Superior de Música, ofrecerá un recital en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, el próximo 9 de octubre, con arreglos de canciones de Gabilondo Soler, rescatados por investigadores.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el 11 de octubre se presentará la cantante Karla Lazo, con la Orquesta Sinfónica de dicha casa de estudios; mientras que el 15 de octubre se realizará un conversatorio en la Fonoteca Nacional donde se analizará la obra de Cri-Cri.

Se tiene planeado que el próximo año se lance la biografía definitiva de Francisco Gabilondo Soler, además de que ya se está trabajando en la edición de publicación de las partituras para orquesta y piano de la obra completa del compositor, adelantó su hijo. La programación del Festín Mustín se puede consultar en la página web: www.cricri.com.mx.

Así nació el grillito cantor

Tiburcio Gabilondo cuenta que su padre, fue “un hombre de muchas búsquedas”, el cual en su momento estuvo interesado, incluso, en dedicarse a la astronomía, pero “como entonces no era bien pagada la ciencia”, decidió dedicarse a la música, disciplina que de la que ya tenía ejemplo por sus abuelos que componían canciones e improvisaban melodías.

El ratón vaquero, creación de Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri, se mantiene como una de las canciones más vigentes / Cortesía | Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca, Mario Vázquez Raña

Tras estudiar en el Conservatorio Nacional y haber trabajado como pianista en varios lugares, logró entrar a una pequeña estación de radio. En 1932 se convirtió en “El Guasón del teclado”, por un programa humorístico. Pero él quería entrar en el máximo medio que era la entonces la XEW, del empresario Emilio Azcárraga, a quien interceptó a las afueras de la estación para comentarle sus proyectos.

“Ahí Gabilondo se enteró de que de Azcárraga lo identificaba, porque le dijo ‘ya sé quién es usted, cuando toca sus tonterías, los chamacos se acercan a la radio, debería hacer algo para ellos, póngale letra para niños a la Marcha de Zacatecas’; con ese comentario le sembró la idea hacer algo para niños, entonces no había nada parecido al entretenimiento infantil.

“Comenzó a pensar cómo hacer música para niños y su primera reflexión fue que no sabía lo que le gusta a un niño, ‘pero sí lo que me gustaba a mí de niño’. Creo que ese fue su primer gran acierto. No presuponer qué es lo que quieren los niños, sino, a partir de un ejercicio de memoria y honestidad, hacer cosas para ellos”.

Su primer programa fue sin personajes, “sólo se le presentó como alguien que iba a tocar algo de su cosecha. Fue así que se puso a cantar y lo primero que tocó fue ‘El chorrito’, aunque no fue lo primero que compuso”, continua el heredero, quien explica que después le pidieron que creara una mascota para amenizar el programa en el que comenzó a tocar con el violinista Alfredo Núñez de Borbón, y así nació un grillito, al que llamó Cri-Cri, sinónimo onomatopéyico en francés de la palabra grillo.

Disney sí quiso colaborar con él

Sobre la anécdota de que el mismísimo Walt Disney intentó comprar a los personajes creados por Gabilondo Soler al ver el éxito radiofónico que alcanzó en su momento, su hijo Tiburcio niega que esto haya sido exactamente así.

“Es muy interesante cómo se hacen las leyendas urbanas. Lo que cuenta la gente en verdad sorprende porque cuentan que incluso Walt Disney al supuestamente recibir la negativa del compositor se regresó a Estados Unidos y de puro coraje creó el personaje de ‘Pepe Grillo’ de la película de ‘Pinocho’.

Francisco Gabilondo Soler y Walt Disney fueron pilares en el entretenimiento infantil de México y Estados Unidos durante el siglo XX. Fotos: X / @EnriqueKrauzeHE, @ManRitan; Cortesía / Walt Disney, cricrielgrillitocantor

“Pero nada de eso es cierto, porque en el cuento original de Carlo Collodi ya tenía un grillo, que es el sentimiento de la culpa”, afirma conteniendo una risa Tiburcio, quien aclara que “El ratón vaquero”, tampoco fue creado como respuesta a Disney en esa pugna imaginaria.

Sin embargo, sí hubo un intento de colaboración entre ambos creativos, pero hasta los años 60, luego de que, para la película de 1963 sobre la vida de Francisco Gabilondo Soler, protagonizada por Ignacio López Tarso, los productores buscaran ayuda a la compañía Disney para hacer un segmento que terminó por ser el de “Los cochinitos dormilones”, con personajes de la casa productora norteamericana

“Fue después de esa película que se hizo un ofrecimiento de colaboración, pero no se llegó a un acuerdo, sobre todo porque Francisco Gabilondo sentía que la música iba a quedar de lado. Es una especie de leyenda negra, muy divertida, que lo bonito que tiene es que demuestra que la gente quiere a Cri-Cri e incluso tiene el sentimiento de defenderlo frente a los Estados Unidos”, agrega.

Decenas de canciones, textos y más

En cuanto al legado físico e intelectual que heredó Francisco Gabilondo Soler, su hijo afirma que el compositor diseñó la empresa Gabsol, SA de CV, que él dirige, la cual, aunque no pudo ver consolidada, pensó para el cuidado administrativo de su obra y la generación de nuevos productos.

A esta empresa se le ha sumado la figura de Fomento Cultural Gabsol, que se encarga de la protección y difusión del archivo de Gabilondo, compuesto por 226 canciones de la serie Cri-Cri, tres mil 460 guiones para radio, 20 piezas instrumentales, cientos de otros documentos como fotografías de su pasión por la navegación, reconocimientos y más. Hay algunas copias de grabaciones originales de transmisiones de radio.

“El ordenamiento del archivo del compositor, nos ha ayudado a tener una noción más clara de su trayectoria cronológica, y, por supuesto, a entender mejor la obra y la evolución que tuvo el personaje de Cri-Cri. Al principio diría que hasta era un poco simplón, pero poco a poco se fue volviendo un personaje y programa muy reflexivo y puntilloso, en el que el humor siempre estuvo presente”, comenta el empresario, quien asegura que han decidido hacerse cargo del archivo, al notar que hay falta de presupuestos en instituciones gubernamentales.