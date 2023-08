Alanra, un nuevo exponente del regional mexicano

El sonorense Alanra, nuevo exponente de la música regional mexicana, acaba de estrenar Para no encontrarnos, su nueva canción, que junto con las anteriores Despertando a mis vecinos y Limón, sal y tequila, son su carta de presentación, producidas por Joss Favela, que lanzará en un álbum homónimo en su debut.

En entrevista con El Sol de México, luego de ofrecer su primer showcase en la Ciudad de México, informó que acompañará a Joss Favela en su concierto del próximo 2 de septiembre en el Lunario. “Voy a ser invitado de Joss, quien es mi ídolo desde que yo tenía 13 años y hoy es mi productor musical. Interpretaré a dueto una canción con él, que aún no hemos elegido”.

Alanra también actuará el 10 de septiembre en el Festival Arre 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México, “compartiendo entarimado con Peso Pluma, Edén Muñoz, Majo Aguilar, Pesado y otros más; artistas talentosos y que admiro mucho, me va a hermanar mi música con ellos, y también incluiré en el repertorio unos covers que llevan mi estilo”.

Alanra detalló que le escribe sobre al amor y desamor, aunque también tiene otras letras de corte festivo, “no dejaré de explotar los sentimientos porque me gusta plasmar en mis letras lo que siente la gente y cómo ama, el conocer a las personas es mi fuente de inspiración”.

Confesó que le gustaría colaborar con Siddhartha, el ex integrante del grupo de rock Zoé, pues “yo respeto todos los géneros, a mí me gusta la música sin etiquetas, es increíble sólo ver como espectador que otros estilos y subgéneros han pegado aquí en México y en otros países, eso me agrada y lo respeto porque están llegando a nuevas audiencias”.