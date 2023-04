Ale Aguirre apuesta por la música country

Estás a punto de subir un nuevo video cantando y tocando música country, llevas haciéndolo desde los 16 años. De pronto recibes un mail diferente, Reese Witherspoon y Kacey Musgraves están buscando nuevos talentos del country. “Seguro es spam” piensas. Parecería demasiado bueno para ser cierto. Pero lo lees una y otra vez con más atención, mencionan tu trayectoria, que han visto tus videos, que les interesa la mezcla entre norteño, country, mariachi y banda que manejas. Te cuentan que tras una extenuante búsqueda dieron con tu canal y respondes. Así fue como te conviertes en la primera mujer mexicana que representa al país interpretando música country.

“Si tienes una pasión lo primero que debes hacer es creer en ti, estar segura de qué quieres, hacerlo y ponerle todo tu corazón. Así las puertas se irán abriendo.”, comenta Ale Aguirre, cantautora autodidacta radicada entre Chihuahua y Ciudad de México cuyo sonido fusiona distintos géneros con el country tradicional.

Ale creció escuchado a su abuelita disfrutar de la música regional mexicana y al esposo de su madre gozar de música country. Además, Taylor Swift, Bob Dylan y la misma Kacey Musgraves se convirtieron en sus guías sonoros. La refinación de su oído, el tiempo y su persistencia hicieron que naciera en ella el deseo de fusionar géneros, logró así un estilo propio que defiende en My Kind of Country, un reality musical que se puede ver en Apple TV+.

“Gracias a la globalización, el country logró conquistar latinoamérica” comenta la cantante, ya que a pesar de que no parezca un género tan relevante para el país, considera que se esconde en los fundamentos y tonos de varios de los estilos musicales populares que nos caracterizan como región: Al norte, un country que se convierte en banda y tex-mex. Al sur, el regional e incluso el mariachi, agregó,Y es que la tirada de Apple TV+ con este programa es mostrar que hay muchos estilos diferentes y que los músicos que se dedican al género han ido despojándose del estereotipo y se han embarcado en nuevas exploraciones sonoras nutriendo cada vez más a la también llamada “música campirana”.

“Considero que el country siempre ha sido un género enfocado en minorías y eso se ve reflejado en el programa porque hay participantes de Sudáfrica, India, hay afroamericanos y estoy yo, de latinoamérica” Además, comenta que su participación en el programa le ha dado una nueva visión sobre su propia música y se ha convertido en un intercambio cultural que poco a poco ha ido integrando también a su música.

“Es muy difícil que se te abran las puertas más fácilmente cuando eres artista independiente, pero cuando acepté no me imaginaba la experiencia tan grande que estaba por vivir”. Comenta Ale, quien lleva más de cinco años en la música ganando cada vez más popularidad en YouTube, además, cuenta que las redes sociales han sido una excelente herramienta no sólo para difundir y encontrar oportunidades sino también para conocer a otras mujeres artistas que se han abierto camino en el gremio. “Las mujeres latinas cada vez tenemos más voz y voto en la industria”.

Si quieres viajar a Nashville, Tennessee, conocer la diversidad musical de Ale Aguirre y más intérpretes, además de escuchar los consejos de jurados como Jimmie Allen, Orville Peck y Mickey Guyton, sintoniza My Kind of Country por la plataforma de Apple TV+.