Alejandro Tommasi, a tono con las Grandiosas

Alejandro Tommasi apuesta como cantante en el 2021 al grabar su álbum doble de duetos con las voces femeninas ochenteras de Grandiosas: Rocío Banquells, Dulce, Manoella Torres; también con Alejandra Ávalos, Carmen Salinas y Lisset, por el gusto de sentirse bendecido entre las grandes intérpretes nacionales.

"Tengo el preproyecto musical de un álbum con duetos con grandes compañeras que a lo largo de mi carrera de actor me he encontrado en telenovelas o en espectáculos teatrales como Aventurera como es el caso de Carmen Salinas, quien me ofrece su estudio de grabación para plasmar mi voz con las de estas grandes estrellas baladistas atemporales, ya sea en sonido de banda, ranchero o en el que se acerque en el regional mexicano", informó.

El primer actor a dos años de ausencia en la televisión retornó con uno de sus grandes personajes controversiales en la telenovela Quererlo todo de Nacho Sada, encarnando al médico de pueblo Aarón Estrada; quien tiene una debilidad por el alcohol al que se aficionó luego de que asesinaran a un familiar muy cercano y que por su cobardía no denuncia al culpable.

“Para empezar he sido afortunado que en medio de la pandemia tengamos trabajo los del elenco Quererlo todo, es la gloria; estoy muy agradecido con Dios y con Nacho por la oportunidad en este melodrama en el que todos los personajes son interesantes y los une la ambición por el dinero. Mi personaje es el médico del pueblo y que tiene los secretos de cada uno de los habitantes, en esta historia que se va enredando y enredando para saber dónde quedó la bolita del dinero”, dijo a El Sol de México.

Y habla que en este 2020 se vuelve a manejar el género del melodrama que en los últimos años estaba olvidado en los formatos de Televisa:

“Quererlo todo va ir a futuro por el camino de Corazón indomable, que ahorita se está transmitiendo o Destilando amor, que vuelven a retransmitir y alcanzan rating de un millón o dos millones de telespectadores. Así que Quererlo todo, arrancó con una gran audiencia. Es un melodrama tradicional en donde la gente se ve reflejada, van a tener esos momentos de amor, pasión, peleas, que son historias que se asemejan a lo que vivimos en nuestras familias diariamente y cercanas a lo que acontece en la vida”.

COLGÓ EL TRAJE DE CHARRO COMO CANTANTE

Alejandro Tommasi, como también es cantante, se le preguntó sobre esta faceta y que efectivamente qué a través de Aarón Estrada, interpreta una canción dentro de la trama como es Amor de mis dolores y mientras su más reciente sencillo Cuando todo se acabe de Juan Gabriel, se coloca en las plataformas digitales de música.

“Con la pandemia se me canceló una gira para ir a Colombia, como en Acapulco y Guadalajara, cuando se pospusieron los conciertos, pues ya no viajamos y no pudimos dejar México. Colgué el traje de charro en el clóset como la texana, y qué se puede hacer. Ya probé tres veces el streaming, pensando que s e acabaría pronto y no. En esta pandemia he grabado nuevos temas como el cover de Si me dejas ahora que cantaba José José y ahí está detenida porque tampoco se puede hacer promoción presencial en la radio y al aire libre”.