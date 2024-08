Capi Pérez está listo para las comparaciones con el arranque de 100 mexicanos

Durante cuatro meses se transmitirá el programa de concurso 100 mexicanos que se estrena hoy con la conducción de El Capi Pérez, a las 15:00 horas por Azteca Uno.

En entrevista con El Sol de México, el comediante informa que la primera temporada el show tendrá 80 capítulos, con un famoso comandando cada uno de los dos equipos que participan.

“El sello que lleva este nuevo programa es que soy el conductor con el humor más extraño y más carrilla que ha conducido este formato. Creo que la audiencia se va a reír muchísimo. No es por presumir, pero me quedó como anillo al dedo este programa”.

Ya se grabaron 40 ediciones. “Cada episodio en contenido quedó muy bonito, muy emocionante, yo me quedaba sin articular palabras por tanta risa que se provocaba en el foro durante las grabaciones”, comentó en la charla.

El Capi Pérez dijo que al conducir este programa se muestra relajado. “Es como si estuviéramos todos en familia y hay uno que se avienta los comentarios más chistosos, así es como me describo a cuadro. Nadie me ha visto como me muestro ahora”, agrega.

Sobre los invitados famosos que están en cada emisión, adelantó que la audiencia podrá ver cantantes, deportistas y actores.

“Estarán desde grupos como Firme hasta futbolistas del equipo Tigres. También van a ver jugar a los comentaristas de Deportes de TV Azteca. Todos los que se puedan imaginar, van a estar en los episodios hasta mis compañeros de Venga la alegría”.

Este formato ya es conocido, en México lo condujeron Marco Antonio Regil y Adrián Uribe. En cada emisión se enfrentan dos equipos que tratarán de dar la respuesta más común a una pregunta sobre los temas más coloquiales, pero esta versión está actualizada con preguntas y hasta memes, todo para inducir a la broma.

“Me siento muy motivado, muy emocionado; sobre todo muy orgulloso de lo que hicimos. He trabajado en muchos programas y todos me causan orgullo; pero nunca había tenido la urgencia para que lo disfrute la audiencia”, comentó el comediante originario de Aguascalientes.

“La producción se luce muchísimo con el foro y la tecnología que usa para cada emisión. Y se los digo: es el foro más bonito que han hecho de ‘100 mexicanos’. Lo que me tiene muy feliz”.

Pidió un milagrito

El Capi Pérez compartió que “ya acudí a la Iglesia. Soy un vato chapeado a la antigua. Cada domingo voy a misa acompañado de mi esposa. Siempre voy para agradecer lo que tengo, a calmar mi mente, a apreciar la vida, a reconocer que hay algo más grande que nosotros”.

Dice que más que el rating, lo que le interesa es seguir divirtiendo a la audiencia a través de la pantalla chica y hacerles pasar un buen rato.

Listo para las comparaciones

“Para mí es un honor que me coloquen en la hilera de estos grandes conductores como Adrián y Marco Antonio, quienes son leyendas de la comunicación. La verdad es un honor que este yo siquiera en la terna. Estoy listo para que me comparen con alguno de ellos, pero nunca han visto algo así, ahora me toca conducir.

“Y en las redes sociales comienzan a echarme carrilla”, dice sin empacho y agrega “sólo lo voy a tomar en cuenta lo que ya se ha realizado”.



El comediante de 37 años señala que en su caso “me dedico a hacer chistes y provocar risas entre la audiencia y si soy blanco de los memes o de chistes, ni modo es parte de esta industria del entretenimiento y me toca aguantarme”.

Y también pide una oportunidad. “Le pido al público que se ponga a comer sus alimentos le prenda a la televisión que le suba volumen y que se ponga a jugar conmigo, porque este programa no sólo se ve, también se juega al mismo tiempo. Vamos a divertirnos todos los días”, concluyó Carlos Alberto Pérez Ibarra, quien lleva una carrera de 13 años haciéndose llamar El Capi Pérez, por las siglas de su nombre completo.