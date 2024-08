Chiquis Rivera abre su corazón en serie documental

A lo largo de su vida, Chiquis Rivera se ha enfrentado a diferentes momentos complejos, mismos que ha encarado con el apoyo de sus amigos y familiares.

Pero el dolor más grande que ha vivido fue el aborto espontáneo que sufrió hace unas semanas, mismo que calló por algunos días antes de revelarlo a su equipo de trabajo y seres queridos.

Ese proceso que sufrió junto a su ahora esposo, el fotógrafo Emilio Sánchez será parte del contenido que se muestre en el nuevo documental de la cantante, “Chiquis sin filtro”, que ya está disponible a través de la plataforma VIX Premium.

“En ese entonces no hallaba cómo hablarlo, duré un tiempo para sanar un poco más, fue algo que marcó mi vida y fue difícil”, afirmó Rivera en entrevista.

El documental de 10 episodios recorre la vida personal de la hija de Jenni Rivera, explora la relación que tuvo con su mamá, sus hermanos y tíos, pasando por su reciente matrimonio y los logros profesionales, ya que se realiza un detrás de cámaras de su gira “Diamantes”.

“Todo empieza con mi madre y es imposible hablar de lo que hoy en día soy sin hablar de ella, de lo que pasamos, siento que es necesario y me lo merezco y se lo merece ella y la relación que tuvimos y tenemos, de hablar de ciertas cosas que no fueron verdad, también incluyo a mis hermanos que son parte de mi vida, son lo más importante, ellos y mi esposo, así que es un poco de todo, hay incluso cosas que no esperaba ver, así que está heavy emocionalmente.

“Y con Emilio siento mucha armonía, mucha tranquilidad, apenas llevamos poco más de un mes, pero bien, me casé con una persona linda, de buenos sentimientos, ninguno de los dos somos perfectos, nos comunicamos súper bien y él está en la misma frecuencia de siempre querer ser la mejor versión de él mismo y yo igual, eso ha ayudado a que se sienta que yo estoy tranquila”, expresó la intérprete de “Porque soy abeja reina”.

Al concluir este proyecto audiovisual, logró balancear cada uno de los rubros de su vida. “Me siento muy feliz y agradecida con la vida porque pasé por muchas situaciones dolorosas y difíciles, pero le doy gracias a Dios por esas cosas porque me ayudaron a ser la mujer fuerte que soy el día de hoy y no me da miedo mostrarme sin filtro y vulnerable, así es como puedo inspirar y esa es mi misión en esta vida y yo la verdad es que me caigo muy bien y me costó mucho llegar a este punto, pero me gustó”, sostuvo.

En el ámbito musical Chiquis alista su próximo show del 3 de noviembre en el Auditorio Nacional y emprenderá una segunda parte de “Diamantes”; en paralelo se desempeña como juez del reality “La academia”.