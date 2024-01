Concha Buika rinde tributo a Los Panchos con disco y gira

Para Concha Buika, “las canciones románticas que siempre están de moda porque son elegantes”. La cantante vuelve a México en el marco de su tour internacional Buika canta a Los Panchos, que tendrá funciones los días 2 y 3 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

En conferencia desde España, Buika expresó estar feliz de volver a México, “de tener la primera fecha agotada y feliz porque es la primera vez que interpretaré las canciones románticas con músicos mexicanos”.

Con esta gira, en la que promociona el álbum del mismo nombre, Concha Buika rinde un tributo a Los Panchos, que es la primera agrupación mexicana de fama mundial desde los años 40. “Les voy a interpretar un repertorio de Los Panchos, al que le doy un toque de actualidad en cuanto a sonido, porque nosotros tenemos que tocar la música con el sonido de nuestro tiempo.

“Tomé sus originales, que son muy difíciles de mejorar, no se puede mejorar lo inmejorable, pero lo que hice fue darles un toque de actualidad, traerlos a nuestro tiempo y va quedar un espectáculo maravilloso, de verdad”.

La ganadora del Grammy conoció la música del trío romántico cuando en 2022 presentó aquí su espectáculo Olé México y fue el músico Mane de la Parra, quien le mostró este repertorio. “Estas canciones llegaron a través de nuestros padres, de la historia que traemos en las venas y pienso que Los Panchos son una agrupación que siempre estuvo, siempre está y siempre estará en nuestro gusto.

“Los Panchos son pura magia, y como artista me llegaron a través de mi madre, la selección de temas la hice recordando a mi mamá, de las canciones que ella escuchaba y de los discos que tenía”.

Su relación con la música mexicana sin embargo es anterior, gracias a que en España coincidió con Chavela Vargas. “La recuerdo cada día, la recuerdo todos los días, pudo haberse marchado y sigue aquí en mi presente y para muchas personas. A Chavela la recuerdo como una mujer guerrera, que peleó hasta el final, que nos enseñó a luchar por nuestra propia identidad y dejó un legado y un regalo tremendo para las personas que necesitan reafirmar quiénes son, la recordaré siempre, siempre”.

Tras reconocer que su gusto musical es “de los clásicos”, la artista recordó que recientemente volvió a escuchar los últimos discos que grabó Chavela. “Estuve llorando un ratito porque la extraño muchísimo. Yo recuerdo que cuando decían que no era mexicana, ella echaba rayos y centellas hacia los cielos, porque se sentía tan mexicana como los mexicanos.

“Creo que ella me enseñó una manera de llorar cantando, que es una forma de reconciliarte con ese llanto y de repente cuando lo cantas, se convierte en alegría. Lo aprendí de ella, era algo que tenía de México. Hay artistas mexicanos maravillosos, como Alejandro Fernández, me encanta, me fascina, me apasiona, ese hombre”, sostiene.

Esa pasión por cantar la descubrió también en Los Panchos, “hicieron un producto musical espectacular, porque después de 80 años sigues escuchándolos con un sonido actual, fresco, maravilloso, la sinceridad con que estas personas trabajaron es de unos niveles de elegancia, en realidad fue la primera boy band en nuestro idioma que se hizo mundial. Los Panchos son un fenómeno mundial de puro esfuerzo, de pura pelea, de pura lucha. Antes no había tanta facilidad de medios para ser conocidos y así llegaron a Japón y otros países asiáticos. Recorrieron el mundo y nos dejan una lección de esfuerzo, de paciencia, de trabajo”.

Concha Buika no sólo estará en marzo en la Ciudad de México, adelantó. “Voy a andar por todo México lo cual me hace mucha ilusión”.