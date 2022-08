Dermot Kennedy aprende de los demás

A sus 30 años de edad y con sólo un disco de estudio bajo el brazo, el irlandés Dermot Kennedy ya es una superestrella de la música en toda forma.

Y es que desde que lanzó su primer disco titulado Without fear, el oriundo del suburbio dublinés de Rathcoole no ha hecho más que acumular simpatías, tanto de medios internacionales como The Times, The Guardian o MTV, que se deshacen en elogios hacia él, como de su cada vez más abultada base de seguidores, que se cuentan por millones alrededor del globo.

Precisamente después de lanzar aquel primer disco en 2019, el cantautor comenzó a registrar sold outs en todas sus presentaciones y a ser considerado para distintas premiaciones, como la de los BRIT Awards, que en 2020 lo nominaron como “Mejor Artista Internacional Masculino”.

Hasta la fecha, ese primer disco ha desplazado la nada despreciable cantidad de 1.5 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en un artista con ventas de platino en más de 12 países, gracias a canciones como “Outnumbered”, “Power Over Me” y “Giants”, además de su colaboración con Meduza en el sencillo “Paradise”.

No es de extrañar entonces que, tan sólo en Spotify, el hombre acumule 11.8 millones de escuchas mensuales y casi cuatro billones de reproducciones en todas las plataformas, de un LP que ya es el álbum debut más vendido en Irlanda en lo que va de este milenio.

Con todos esos números de respaldo, el artista llega a la mitad del 2022 anunciando el lanzamiento de su segundo LP, que verá la luz en septiembre bajo el título de Sonder.

Te puede interesar: El eclecticismo sonoro de Santigold

Fue en mayo pasado cuando Kennedy dio a conocer el primer adelanto de este nuevo material, una canción llamada “Something to someone” que vio la luz mientras el cantante realizaba nueve conciertos con entradas agotadas en distintos lugares al aire libre de todo Irlanda, acumulando un total de 110 mil entradas vendidas.

A este le siguió otro sencillo titulado “Dreamer”, otra pista de piano suave que da continuidad el estilo introspectivo y melancólico que parece ser su sello característico. Aunque matiza:

“Me gustaría pensar que tal vez es un álbum más seguro que el primero, porque probablemente ahora tengo más confianza como artista que cuando estaba empezando mi carrera y veo que la gente disfruta lo que hago, así que estoy muy emocionado de poder seguir trayéndoles más música”, dice en entrevista con este medio.





Voltear a ver a los demás

El título de su nuevo disco (Sonder) retoma la premisa de recordar que cualquiera, incluidos los extraños que vemos pasar por la calle, pueden estar teniendo una vida complicada.

Esta idea resonó constantemente en la cabeza de Dermot, quien la llevó como eje rector a lo largo de este nuevo disco.

“El significado detrás de ‘Sonder’ ha resonado mucho conmigo durante años. Existo en una industria en la que se nos alienta constantemente a pensar sólo en nosotros mismos y eso me parece agotador y poco inspirador… Quiero aprender sobre ti, compartir nuestros triunfos, nuestros problemas”, dice el artista.

Consciente de que eligió un oficio en el que los egos están a la orden del día, agrega que le parece muy interesante la idea de poner el foco en otras personas y de hacer su mejor esfuerzo para escucharlas y comprenderlas.

En ese sentido, dice que lo pueden inspirar distintos lugares que visita, así como cualquier persona que esté dispuesta a hacer lo que sea para expresarse y ser los mejores en lo que hacen:

“Creo que cuando alguien te transmite eso, ya sea en el deporte, en la historia o en lo que sea, no sólo en la música, es algo realmente inspirador”.

Te puede interesar: Juan Solo, un hombre de retos

Ante el cuestionamiento de qué tan importante es la nostalgia para él, admite que es un elemento que siempre está ahí:

“Definitivamente lo es, aunque ya que lo pienso es algo extraño, porque eso significa que paso mucho tiempo pensando en el pasado, lo cual es raro para alguien que debería estar más enfocado en el presente… Pero así sucede cuando escribo música: pienso en el pasado, y de repente también en el futuro… Pero creo que no tanto en el presente”.

Sobre el éxito y los números que ha acumulado con su primer disco, asegura:

“Todo eso ha sido muy importante para mí, vengo haciendo esto desde que tenía 16 años, por lo que pasó mucho tiempo en el que la gente no le prestaba mucha atención a lo que hago, así que finalmente obtener esa atención y ese reconocimiento pues es una especie de validación a lo que hago, significa que quizá estoy haciendo algo bueno en el mundo, algo que gusta”.

Dermot Kennedy ha citado a artistas como Ray LaMontagne, Damien Rice y David Gray como influencias importantes. Aunque más recientemente dice que agregaría a su paisano Hozier, cuyo ejemplo le gustaría seguir:

“Me gusta ver lo que hizo, justo después de tener una canción tan importante como “Take me to church”, su capacidad de seguir haciendo tanta buena música e ir construyendo una carrera que me ha parecido muy inspiradora, porque es como decir: Tú también puedes tener este éxito y luego decidir quién quieres ser, sin que tenga que ser en los términos de nadie más… Lo encuentro muy inspirador”.

Te puede interesar: La fuerza femenina de Renee Mooi

Su propuesta en directo

Luego de pisar varios de los escenarios de los festivales más importantes y de una temporada de llenos totales en sus propios conciertos, Dermot encabezará el Electric Picnic Festival de Irlanda, el 2 de septiembre, en una presentación que será atendida por más de 70 mil almas, y con la que piensa coronar un verano sumamente exitoso.

Eso sí, para quienes no lo han visto en vivo, el artista hace notar que sus conciertos contrastan en cierta medida con la estética de sus grabaciones, ya que suelen ser mucho más dinámicos de lo que uno esperaría:

“Podría ser un poco distinto de lo que la gente espera de un cantautor, ya sabes: el músico cantando solo con su guitarra al frente; más bien tenemos un gran espectáculo en el que tratamos de contar historias y de que suenen lo más poderosas que sea posible, así que en verdad creo que es un gran espectáculo”.

Así es como se proyecta este artista sobre el escenario. Debajo de él y fuera de todo el glamour de la música pop, es todo un aficionado de jugar y ver futbol soccer:

“Es una parte muy importante de mi vida, aunque no puedo hacerlo lo suficiente. Y es que, aunque la música es definitivamente como una terapia para mí y me hace la vida más fácil, nada se parece al fútbol… Creo que no hay nada en lo que me sienta tan libre mentalmente como cuando juego al fútbol”, confiesa.





Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Literatura La voz femenina más leída en español

Salud Un parche que toma fotos de nuestros órganos