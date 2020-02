Después de 30 años de ausencia, Iván regresa a México

Como si el tiempo no hubiera pasado, Iván se reencontró con su público mexicano. Tuvieron que pasar 30 años para que el cantautor español ofreciera un concierto en México y para su sorpresa, la audiencia del Lunario del Auditorio Nacional lo recibió con los brazos abiertos y la misma emoción que pudo desatar en su época.

En punto de las 21:15 horas, Iván apareció vistiendo de negro. Hola , fue el tema que abrió esta noche de recuerdos y en la que el cantante se mostró con toda energía y dispuesto a disfrutar cada momento.

“Vienen afinados hoy”, dijo el intérprete a las fans que se desgarraban la garganta como adolescentes mientras cantaban Sin amor y Bajo los caracoles de tu cabello, que fueron las que interpretó al principio del concierto.

“La palabra que más se me ocurre decir hoy es dar las gracias”, expresó Iván, quien se acompañó de cinco músicos, una pantalla central y otras dos a los costados que ilustraron las románticas canciones que lo hicieron popular en la década de los años 80.

La sorpresa de la noche fue la llegada de Diego Verdaguer, quien en medio de Soñarte apareció de la nada frente al público. Los gritos no se hicieron esperar y la sonrisa de ambos cantantes selló el momento que fue como un reencuentro entre ambos.

Iván recordó que en su época traía el cabello largo ya que era seguidor de Toto y Big Mountain, a quienes recordó haciendo el cover de los temas Hold the line y baby I love your way .

Luego vino el momento del climax. Te quiero tanto , el éxito que lo llevó a romper la radio en México, y fue cuando la euforia se desató. Tanto así que el músico recibió un ramo de flores de una fan, para después bajar del escenario para dejarse querer de las seguidoras que lo acompañaban en las primeras filas.

“Se preguntarán que he hecho en estos 30 años. Pues he estado teniendo cuidado y disfrutando de mis hijos, como entrenador de fútbol en Miami Beach y he escrito también muchas canciones durante este tiempo; quiero cantarles algunas de éstas”, mencionó antes de interpretar Para hacerte feliz . Con dos horas de concierto, Iván cerró la noche con Luna y Baila .