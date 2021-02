Don Francisco regresa como en sus mejores tiempos

A Don Francisco le han ofrecido tanto una senaduría en Estados Unidos como ser presidente de Chile. “¡Viejo! Pero, ¿cómo? Si yo soy un animador de televisión. Soy un comunicador. Un presidente debe estar preparado”, respondió el conductor a esa tentadora propuesta.

Dice que los periodistas le preguntan tanto de la situación que se vive actualmente en Latinoamérica como de la salud de Andrés Manuel López Obrador. “¿Pero cómo voy a opinar yo del presidente de México si yo soy de otro país? No estoy capacitado para eso’”.

En entrevista con El Sol de México afirma que él sólo pide que le pregunten sobre la televisión o la evolución que la comunidad hispana ha tenido en Estados Unidos en la última mitad de siglo, pues Don Francisco ha sido una voz para esa población que representa el 18 por ciento de habitantes en aquel país.

En la calle lo reconocen aunque traiga la cara cubierta como El llanero solitario. “Aunque vaya caminando con lentes, una mascarilla y este pelo blanco que nunca había tenido, siempre se me acerca gente que me pregunta: ‘¿Cómo le va, Don Francisco?’. Les pregunto cómo me reconocen y me dicen: ‘Por la manera de caminar, la forma de atrás de la cabeza, cómo se mueven sus manos’”, dice sorprendido.

“¡Es increíble! Pero es que son muchos años. En mi país la gente me ve hace 59 años. Y en Estados Unidos hace 35 más o menos. Y suponte que en México me vieron durante 25 o 30. Es harto tiempo”.

En esos cerca de 60 años lo mismo ha hecho famosas frases como “¡¿Qué dice el público?!”, además de haber alegrado la vida de las personas que ganaron dinero, viajes y cientos de regalos en su programa Sábado gigante que se mantuvo al aire durante 53 años y que fue reconocido por el Guinness World Records como el programa de variedades de mayor duración en la historia de la televisión.

Pero los tiempos cambiaron y consigo la forma de hacer televisión. Y ahora, en medio de una pandemia que como al resto del mundo lo obliga a estar encerrado en casa, Don Francisco ha tenido que renovarse y aprender nuevas formas de estar cerca de su público.

Con Don Francisco: Reflexiones 2021, Mario Kreutzberger, su nombre real, regresa a la televisión con algo distinto. Este programa que estrena el 15 de febrero a las 20:00 horas por CNN se compone de diversas entrevistas en las que el conductor analiza con sus invitados, que van desde artistas, científicos hasta personalidades de la cultura, la realidad actualidad.

Don Francisco: Reflexiones 2021 es una producción que se realizó durante la pandemia y que fue hecha en su totalidad de manera virtual.

“Es hacer una cosa distinta, virtual, donde al entrevistado no le veo sus manos, sus pies, su cuerpo, no veo la profundidad de sus ojos, no siento su respiración. Ninguna de las cosas que son tan importantes en el momento que se hace una entrevista. Pero tienes que aprender. Es como cuando a un capitán que maneja un 747 de repente construye un Piper de motor porque lo que le interesa es volar”, dice emocionado.

Don Francisco ha tenido que aprender esta nueva forma de hacer televisión durante la marcha. El primer programa dio un buen resultado, pero para el segundo ya había pensando en algo distinto para volverlo más dinámico. “Y en el tres se nos ocurre otra cosa. Y así vamos aprendiendo”, explica.

Y aunque parece un trabajo difícil, para el conductor este reto no está ni siquiera cerca del máximo desafío que ha vivido en su carrera, cuando decidió irse de un país pequeño como Chile y decir: “’Voy a trabajar en la televisión de EUA’. Cuando la mayoría de la gente hispana que vivía en el 86 en ese lugar eran cubanos. ¿Y va a venir un chileno a meterse ahí? Eso era difícil. Esos eran retos grandes”, recuerda.

“Otro reto era cambiar del blanco y negro al color. Cuando eso pasó y vimos el programa dijimos ‘Pero es que nosotros también estamos en blanco y negro’, porque sólo usábamos cosas en gris o negro porque daba lo mismo. Y luego nos dimos cuenta que la escenografía era negra y tuvimos que cambiar. Y cuando apareció el control remoto fue otro desafío. Había que hacer la televisión con más ritmo”.

A 60 años de haber iniciado su viaje como animador de televisión, la mayor satisfacción que tiene Don Francisco es haber tenido la oportunidad de unir a los hispanos a través de su programa.

“Nosotros cambiamos un título, porque siempre hablábamos de latinos y yo decía que nosotros no somos latinos, porque los latinos son los italianos, los romanos, los rumanos. Nosotros somos hispanos porque hablamos español; estamos separados por la distancia y unidos por el idioma”, concluye.