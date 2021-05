Emir Pabón busca conquistar la pista de baile

Emir Pabón, la voz del grupo Cañaveral, está a 15 días de perfilarse como uno de los finalistas de Las estrellas bailan en Hoy, a lo que declara: “Me siento satisfecho por lo que he hecho hasta el momento. Los ensayos son para aprender y la pista es para disfrutar. Ahí se hace el contacto artista con el telespectador”.

Ya ensayando para su cuadro de baile de salsa afroantillana en un receso brinda su tiempo a El Sol de México, para decretar que se mira entre las tres parejas finalistas del reality para el viernes 29:

“Me miro en la terna, me encantaría, soy una persona empoderada y positiva. Me entrego a cada uno de los proyectos. Dios me da la oportunidad de hacer este reality y le echo muchas ganas, espero en Dios y en el público, darme la oportunidad de perfilar a la recta final”.

Cuando Pabón ha tenido descalabros porque su pareja la actriz Michelle Vieth en varias ocasiones no se ha presentado ni a los ensayos, ni a la exhibición de baile en Hoy, responde el artista sobre si su imagen saldrá perjudicada por falta de una pareja de baile estable:

“¡No para nada!, siempre he sido una persona muy honesta. La gente que me conoce sabe que soy una persona leal, y no persona que le ha hecho daño a nadie, ni lo haré. Simplemente hago lo mío y sigo adelante con mi camino de vida, en lo personal, espiritual y profesional. Realmente no estoy haciendo algo como para que me afecte, simplemente estoy dando entretenimiento a los televidentes que necesitan mucha alegría en estos tiempos de pandemia”.

Emir con las mismas ganas que arribó el primer día de la exhibición como gran cantante y bailador en Cañaveral, reitera: “quiero que el televidente de Hoy me dé la oportunidad de seguirle demostrando mis conocimientos en el baile”.