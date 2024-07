“En la música somos minoría”: Daniela Spalla estrena en el Festival Hera HSBC su material más reciente

“Este festival me ha dado un lugar que hasta ahora ningún otro festival me había dado: una posición de relevancia”, dijo en conferencia de prensa la cantautora argentina Daniela Spalla al hablar de su participación en el Festival Hera HSBC, que se realizará el próximo 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en el que participarán únicamente mujeres.

“Es un festival que me inspira mucho a seguir colaborando con mis colegas artistas. Es una contribución y reconocimiento a las mujeres que están detrás del escenario. Esto hay que comentarlo, porque ahora somos minoría tanto arriba como detrás del escenario, que suelen ser espacios no tan seguros, o que las respeten o las reconozcan tanto.

“Como artistas lo que nos toca a nosotras es seguir uniendo fuerzas, seguir ayudándonos entre nosotras, unidas, colaborando. Las escenas crecen mucho más si todas tiramos para el mismo lado, si todas hacemos ruido, uniéndonos para pedir mejores condiciones y mayor equidad.

“El Festival Hera es un claro ejemplo, mujeres artistas, mujeres de la industria que se unieron hace tiempo. Es muy admirable y un ejemplo a seguir de las organizadoras, porque sí se pusieron la mochila al hombro para generar este cambio tan necesario”.

Daniela Spalla adelantó que invitará a Zemmoa, con quien grabó el tema “Sicilia”, además de estrenar en vivo “Todo mal”, que lanzó hace una semana.

Detalló que a partir de sus recientes conciertos como el pasado en el Auditorio Nacional, “he tenido la intención de experimentar en ritmos más movidos, más prendidos. La inquietud me surge en mi etapa de shows, los que ante el público me doy cuenta de lograr más canciones a tempo para explotarlas como una sección de mucha energía.

“Por eso, en marzo, me metí al estudio con esta intención por eso en breve sale mi nuevo EP con otro par de temas de letras introspectivas, etéreas, pero las fuertes son ‘Sicilia’ y ‘Todo mal’”.

Daniela Spalla ofreció un enérgico concierto para sus fans leoneses en la FeNal / Cortesía / Facebook / Fenal - Feria Nacional del Libro de León

La víspera de su presentación en el Festival Hera HSBC, Daniela Spalla cumplirá 40 años, por lo que, será un show de celebración, “con parte de las canciones de ‘Dara tour’ que brindé en el Auditorio Nacional.

“Para mí es reinterpretar este show en un festival donde tendré canciones nuevas de mi EP, que ya estará colocado en las plataformas virtuales y que incluye ‘Sicilia’ y ‘Todo mal’. Voy a salir a matar, voy con bombazo tras bombazo, porque ya sé lo que mi público quiere, con las que quiere llorar y otras para bailar.

“Celebro también la importancia de visibilizar la presencia femenina en estos festivales e inspirar a nuevas generaciones y contarles que se llegó a este tipo de espacios”, precisa.

“Mi recorrido ha sido largo sin aventar la toalla. Siento agradecimiento con las personas que me dieron una voz y me prestaron un espacio cuando estaba empezando desde el primer momento. El ver cómo hemos recorrido el camino juntos me enorgullece, igual que no haber desistido”.

Agradece a figuras como Julieta Venegas, Shakira, o Ely Guerra que abrieron el camino para que otras cantautoras pisen los distintos escenarios y festivales:

“Hoy somos muchísimas, ha habido reconocimientos de lo hecho en un estudio porque no somos el producto de alguien como marionetas, sino somos gestoras de nuestros proyectos con una conciencia amplia en la industria del entretenimiento musical”.