Facundo regresa a la TV en programa de concursos Cazatesoros

Para Facundo los juegos de destreza física, de rápel, de escalar y de fuerza física, ya no están en su rutina diaria. A sus 43 años afirma que ya no es lo mismo que cuando tenía veinte años y que lo suyo es la conducción y así lo confirma en el nuevo programa Cazatesoros, que hoy estrena por Azteca 7.

Luego de sus conducciones en Mi pareja puede y Resistiré, el irreverente presentador regresa a la televisión mexicana con 40 emisiones con 12 juegos en su primera temporada, producido por Enrique Valdés. “Me siento muy contento de que me hayan invitado, sobre todo por el lado económico porque a causa de la pandemia me había puesto erizo por todos lados”.

Describe que, “en cada programa vamos 'Facundear'. Esto es, el formato que sea de tal o cual origen, al tomarlo yo lo hago a mi manera. Este puede venir de Alemania, Turquía o Corea como es el caso de Cazatesoros, pero a cada uno le pongo mi sello.

“Eso me motiva, como ves hay reglas de juego, pero como lo presentamos es cosa de nosotros. Eso nos divierte mucho". Dice estar en un estado emocional estable y tranquilo, tanto en lo laboral como en lo sentimental, aunque con el tema existencialista por la edad.

“Como en todos, la edad es inevitable, no me imagino haciendo cosas que hacía a los 24 años. Ahora hay cosas que en la bicicleta me da miedo hacer”, precisa.

Informa que en el plano sentimental está bien, “ya tengo buen tiempo que regresé con Delia. Era una persona que hacía falta en mi vida. Ya volvimos.

“Bueno la pandemia enloqueció a mucha banda, por la intensidad de las relaciones en común, de no ver a la gente o estar en el mismo ambiente y encerrados. En el caso de Delia y mío antes fue un común acuerdo de separarnos. Estamos más felices que nunca. El secreto de nosotros es decirnos la verdad en cada momento. Si estás con un compa y te da hueva estar, pues es muy fácil decirle, hasta luego como nosotros lo hicimos y ahora regresamos”.

Facundo entre otras cosas acepta que productores de Televisa si le han hablado para proyectos. Aunque él se detiene porque no hay garantía a largo plazo.

“Sí me han hablado, pero yo soy de la idea de tener empleo a largo plazo; porque si bien en TV Azteca, no soy exclusivo, sí tengo un compromiso con ellos, como ellos conmigo.

“Hay cierta parte ética y prefiero esperarme, tampoco estoy tan hambreado. Creo que estar en un equipo como el de aquí un rato. Si en algún momento me dijeran que no hay nada y se acaba la etapa mía no lo dudaré en emigrar. Pero mientras seguimos por ética, porque ellos si invierten en mí. Entonces yo creo que tengo que retribuir de la misma manera".