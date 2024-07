José Madero escribe canción sobre feminicidio con una madre que perdió a su hija

Entrelazando su talento para componer con la libertad que le da ser solista, José Madero trabaja en “Sarajevo”, su nuevo disco de estudio. El cantautor se permitió hablar de desamor, amor, e incluso de temas sociales, éstos dos últimos no comunes en su repertorio.

“En el grupo teníamos que respetar una esencia, respetar un tipo de canciones. Ahora que estoy yo solo, y que es mi nombre, puedo hacer lo que yo quiera. Es parte del encanto de ser solista, suena egoísta quizá”, explicó José Madero en entrevista con El Sol de México.

“He crecido como artista, lirista, como músico, como cantante, aunque no tengo la mejor voz. Sigo evolucionando de la mano con el público”, añadió el músico, quien fuera pilar de la banda Pxndx desde mediados de los 90 hasta 2016, año en el que decidió emprender su camino en solitario.

Alejado de las tendencias musicales, “que se han clavado en otros temas un poco más triviales”, en “Sarajevo” José Madero se convenció de abordar el feminicidio, después de contemplar que podía ser señalado de querer “lucrar con ese tipo de temas”, además de que otros colegas, no hayan querido participar en la canción.

“‘Luciérnaga’ es una canción que relata el dolor de una madre tras el feminicidio de su hija”, explicó José Madero sobre el tema que fue compuesto junto con Becky Espinosa de los Monteros, madre de Karen Esquivel, víctima en 2016.

“Quería ponerle luz a un problema que yo sé que lo vive todo el mundo, pero aquí en México ya tiene demasiados años. Tengo que hacer mi parte, que es sacar esta canción. Es una canción con una letra muy pesada y que tiene poco valor de repetición”, mencionó.

“Los artistas estamos totalmente limitados a hacer canciones al respecto. Yo sé que esta canción no va a ser gran cosa, pero hice lo que está en mis manos”, aseguró.

No tiene límites

Reconocido por tratar el desamor en sus canciones, José Madero tuvo la voluntad de incluir en “Sarajevo” los temas “Suspira sobre mí” y “Cum laude”, lanzados en formato de multitrack debido a que están conectados. Mientras el primero habla de la dulzura del enamoramiento, su contraparte aborda el fin del ciclo, todo esto, una dinámica no común para sus temas.

“Hablo más de desamor, o de tristeza, soledad, melancolía. No me gusta usar las típicas frases, los clichés de las canciones de amor. Me salieron esas canciones románticas a mi manera. Es muy raro que yo hable de amor en mis canciones, me enfoco en otros temas.”, mencionó.

No solamente en la temática de sus canciones José Madero se considera un artista sin límites, sino también en el género. Pese a que es identificado como un rockero desde su pasado en Pxndx, hoy prefiere vivir bajo el término “alternativo”.

“El rock es lo que escucho, es con lo que crecí y creé mi identidad musical, básicamente con lo que más me identifico, pero mis canciones, sobre todo mi carrera solista, no están tan tendidas al rock. Prefiero ser algo más, que aborde más, no tener límites”, dijo.

“Sarajevo” será estrenado en su totalidad durante septiembre, a la espera de que sus dos últimos cortes sean lanzados en agosto. Otros planes para el regiomontano son llegar al Auditorio Nacional el 28, 29 y 30 de noviembre, así como terminar su gira por Estados Unidos el 7 de julio en Nueva York.