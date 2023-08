Kathy Palma ofrecerá su primer concierto en el 28 Arte Colectivo

Tras dar a conocer sus composiciones en plataformas musicales, la cantautora Kathy Palma alista su recital en el escenario de 28 Arte Colectivo, junto a Geovanni León y Hotel Ricardo, la noche del sábado 26.

Durante su visita en las instalaciones de El Sol de México recordó que es realmente una artista que nació con las plataformas virtuales durante la pandemia y ahora presentará su primer acústico en la Ciudad de México.

“Con mi guitarra interpretaré mis canciones, el repertorio estará encabezado por el dueto que grabé con Reyli Barba, Quémalo, él y yo hicimos una buena amistad y sin decirnos adiós porque pronto me podré reunir con él en el plano musical.

“También van los temas bilingües Lost In Translation y Talk To Me Papi y otros sencillos que están colocados en las plataformas, como Poción”, detalla.

La artista originaria de Guatemala que creció en Estados Unidos, lleva escasos tres años publicando su música, “me sorprende que desde el inicio de este año que he estado viniendo constantemente al país pasando siempre por la Ciudad de México, se me dé el ya plantarme en el escenario.

“Siento que para el mercado de México he tenido mucha suerte. Primero vine de promoción para un concierto que tuve en Nueva York y ahora vengo a anunciar mi debut en un escenario mexicano. Mi show es netamente acústico, con micrófono en mano”.

Kathy reconoce que no le gusta encasillar su estilo, “mi música es una mezcla entre el pop y el R&B, que en los últimos años se ha latinizado bastante”, y que se siente privilegiada porque además de haber lanzado de abril a la fecha los EPs Sola y Sola 2, logró debutar en vivo en un escenario mexicano; 28 Arte Colectivo se ubica en la colonia Postal de la Ciudad de México.