Leiden busca cambiar narrativas con canciones que hablan de la realidad

Autora de canciones alusivas a la lucha feminista y a la injusticia, la cantautora mexicana Leiden identifica su enfoque artístico como algo que "no debería existir".

"Son canciones que están compuestas desde el dolor, desde la rabia. Es algo que he hablado mucho con una gran amiga, Vivir Quintana, que hizo un himno que nos ha inspirado a todas. Coincidimos en que canciones como esas no deberían existir, porque están evidenciando una realidad que nos vulnera", comentó en entrevista.

"Sin embargo, al mismo tiempo se convierten en canciones necesarias porque forman parte de la identidad y de un movimiento que busca cambiar narrativas", enfatizó.

La cantante mexicana, autora de la canción "Hasta salvarnos", debutó con su primer disco "Leiden" hace 10 años. Desde ese momento, su vocación como música y su preparación académica como socióloga la han llevado a buscar algo más que la fama.

"Desde que comencé a componer lo hice porque tenía la necesidad de comunicar algo, de contar mis historias y de salvarme a través de canciones. También siempre hacer algo más con la música, algo más que presentarme ante un público, que la farándula o tener seguidores", dijo.

Prepara show inédito

Con esa identidad, la música de Leiden, grabada en cinco álbumes hasta ahora, sonará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 5 de diciembre, en un show en el que involucrará el repertorio de su proyecto musical "Volver al Corazón", cuyas canciones compuso con testimonios de mujeres en prisión, compartidos en sesiones colectivas.

"Es un concierto que estoy preparando para que sea inédito, va a ser un recorrido por mis canciones, con nuevos arreglos", dijo la cantante, fundadora del sello Jueves Music, el primero de mujeres en México. "Si no hiciera estas cosas, además de mi parte creativa como artista, no me estaría dedicando a lo que hago", dijo.

Un disco más en su carrera

Viviendo la recta final de "Tour Destino", que terminará con la fecha en el Teatro de la Ciudad, la cantante exponente de la nueva canción latinoamericana adelantó que estará lanzando canciones nuevas.

"Voy a compartir un par de canciones más, ya compartí "Improbable", que además llegó acompañada de un videoclip increíble que acaba de ganar un premio como Mejor Videoclip en Atenas", mencionó, mostrándose conforme con ser una artista independiente.

"Me parece maravilloso el desarrollo de la música independiente. Nos invita a sentirnos dueñas y dueños no sólo de nuestros procesos creativos, sino también de nuestros productos culturales", finalizó.