Ludwika Paleta y Paulina Goto aprenden a ser mamás sin perder su identidad

Una historia de enredos en la que dos mujeres completamente opuestas descubren que sus hijas fueron cambiadas al nacer, llevará al público, dice una de sus protagonistas, a descubrir “que no hay manera perfecta de ser mamá”. Y como Paulina Gotto todavía no tiene hijos, cuenta en entrevista que tuvo que estudiar sobre la maternidad, una experiencia que para Ludwika Paleta, ha sido la forma en la que entendió que en la vida, no se puede ser controladora.

“Cuando te enfrentas a situaciones que están fuera de tu control, es cuando más aprendes”, dice Ludwika y comparte : “Tengo tres hijos, con el grande batallé en su momento, pero ahora que tengo los mellizos, son completamente diferentes, cuando se podría pensar que como son de la misma edad, se comportarían parecido, tengo que aprender a lidiar con lo que viene, fluir en lugar de intentar controlar, porque cuando intento controlar me vuelvo loca y creo que es lo que le pasa a Ana y a todas las mamás”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Series como ésta, dice la actriz que da vida una mujer que se debate entre su vida profesional y la familiar, “le hablan a esas mujeres, para que se den cuenta de que sí se puede, porque es así, yo misma lo puedo hacer, soy mamá y no dejo de trabajar”.

Aunque, reconoce, prevalecen los prejuicios respecto al rol de la mujer. “Cuando me casé por segunda vez, mucha gente decía que ahora sí iba a dejar de trabajar; es curioso cómo incluso desde los medios había esta idea preconcebida de que cuando las mujeres se casan acomodadamente, ya no tienen que trabajar, cuando el trabajar viene de una necesidad personal, de ganarte no nada más la vida y tu dinero, sino un respeto y sentirte útil”, afirma.

“Las mamás necesitamos ser algo más. En los tiempos de mi abuela no había oportunidades de trabajo para las mujeres, no podían votar, eran amas de casa, esposa y mamá. Ahora estamos intentando ser las personas que queramos ser, las que queremos ser mamás y las que no, están encontrando un lugar en la sociedad”.

Paulina Gotto coincide. Su personaje se embaraza sin planearlo y enfrenta la maternidad sola por decisión propia. “Creo que nadie tiene que ser una sola cosa, el que Mariana quiera explorar otras áreas de su vida, se complementa perfectamente con el tema de la maternidad; a raíz de esta experiencia tan nueva, quiere alivianar a otras mamás que a lo mejor están pasando por lo mismo”.

En la preparación de este papel, ella descubrió cómo las mujeres construyen comunidades. “Cuando estuve investigando, encontré grupos que te enseñan un montón de cosas sobre la lactancia, te preparan para el parto, incluso están las doulas, que te acompañan en el embarazo y el parto. Mariana toma todas estas cosas que le están pasando para desarrollar una app, porque necesita ganarse la vida no viene de una familia acomodada, su mamá es un desastre y ella funge un poco como la mamá de su mamá, tiene que moverse, ver qué va a ser de su vida, está explorando hacia dónde va a ir profesionalmente, pero se va abriendo un camino claro”.

Gossip Netflix lanza lista de sus estrenos más esperados para este 2021

La serie no está dirigida sólo a las mujeres, concluyen. “Es dramedia y eso me gusta mucho porque es un tono con el que además de divertirte, hay muchos momentos conmovedores, escenas muy bonitas, con las que no sólo las mujeres, sino todos se van a identificar, porque la maternidad y la paternidad, el amor que uno siente por los hijos es universal”, dice Ludwika Paleta.

Paulina Gotto confía en que “el público se divierta, se entretenga, se enamore de la historia; algo que tiene es que estas mujeres que son tan distintas, que viven la maternidad de una manera tan distinta, te muestran que ser mamá es un camino lleno de aprendizaje”.

La serie Madre sólo hay dos escrita por Carolina Rivera y dirigida por Fernando Sariñana, estará disponible en Netflix a partir del 20 de enero.