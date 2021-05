Mabel Cadena, el rostro de la diversidad en la pantalla grande

Desde una mujer del barrio en las orillas de la Ciudad de México hasta una que forma parte de la nobleza. Ambos personajes han sido interpretados por Mabel Cadena en La diosa del asfalto y El baile de los 41, respectivamente, películas que la actriz estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que ahora llegan al público en cine y plataformas digitales.

Ambos personajes visibilizan la diversidad femenina, lejos de los clichés que las comedias románticas suelen ofrecer, asegura, lo cual para ella ha sido un compromiso: llevar estas historias al cine.

“Como mujer mexicana, morena y con mis características, tengo la oportunidad de llevar a la pantalla a mujeres que no estamos acostumbrados a ver”.

En entrevista con El Sol de México, agrega que esto permite, "que muchas mexicanas podamos sentirnos visibilizadas en un lenguaje audiovisual”.

Mabel inició su carrera hace una década. Ha participado en series como Capadocia, Ingobernable y Hernán. Su debut en el cine lo hizo con La diosa del asfalto, de Julián Hernández, y posteriormente afianzó su carrera dando vida a Amada Díaz en El baile de los 41, de David Pablos.

“Ha sido un camino arduo, difícil, me he tenido que reconocer en este sector vulnerable para darme cuenta que hay un valor en las historias, que es momento de no quedarnos calladas y alzar la voz. Porque cuando una alza la voz todas y todos florecemos”.

Estos personajes son el reflejo de una sociedad diversa y son el resultado de una industria cinematográfica en renovación. Mabel ha sido testigo de los cambios de narrativa, alejándose de los estereotipos.

“En los diez años que llevo dentro de la industria puedo decir que empiezo a sentir un cambio radical. Más allá de si el producto final guste o no, me parece importantísimo que realizadores y realizadoras se atrevan a contar otro tipo de tramas, con las mujeres como protagonistas”.

La diosa del asfalto, actualmente en cartelera, está basada en la historia real de Las Castradoras de Santa Fe, un grupo de chavas banda que sobrevivió a las calles gracias a sus puños. Mabel interpreta a Ramira, una mujer lesbiana de actitudes duras que diariamente lucha por el respeto en las calles.

“Ramira no sólo era una oportunidad de poner en el ojo temas urgentes, necesarios en el cine, sino también visibilizar a aquellas de las que no se habla, porque pertenecen a un sector aislado y vulnerable, así que no existen para la pantalla”.

Su personaje es uno de los cinco que protagonizan la película, junto a Ximena Romo, Alejandra Herrera, Nelly González y Samantha Orozco.

“Creo que el valor de La diosa del asfalto, es que somos muchas mujeres las que participamos y ninguna se parece a la otra. Vas a encontrar desde el cliché de la más femenina hasta la más masculina, y todas estas mujeres existimos”.

Al otro extremo está Amada Díaz, cuya historia se recuerda por ser la hija de Porfirio Díaz y la esposa de Ignacio de la Torre y Mier. En la película El baile de los 41, que estrena el miércoles por Netflix, Mabel Cadena interpreta a este personaje que vive frustrado por el desinterés de su marido, quien a su vez vive escondiendo su sexualidad ante la homofobia de la sociedad mexicana de hace un siglo.

“Con Amada, me tenía que ir hacia adentro, en una sociedad donde el corset, más la ropa de vestir, significaban 15 kilos encima de ti, peso que no sólo te oprimía físicamente, sino también emocionalmente”.

Este ha sido un gran año para la actriz, recientemente filmó Los enviados, una serie de Paramount+ dirigida por el argentino Juan José Campanella, No fue mi culpa, de Disney+ y Señorita 89, primera producción mexicana de StarzPlay.