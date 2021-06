Mau y Ricky defienden el amor cantando en la música urbana

MIAMI. Con la agenda más llena que nunca, pero con el mismo entusiasmo de sus primeros días como artistas profesionales, los cantautores venezolanos Mau y Ricky aseguraron, en entrevista, que todo lo que hacen está relacionado con la “autenticidad” y “el amor”, incluyendo su nueva canción 3 de la mañana”, que marca el inicio de una nueva etapa.

“Cada disco representa el momento en que estamos como hombres y como artistas”, explicó Mau, quien reveló que el tema, para el que invitaron al colombiano Sebastián Yatra y al puertorriqueño Mora, es el primer sencillo de su próximo álbum, que aspiran a entregar a finales de este año o principios del siguiente.

“Así como lo hicimos en ´Para aventuras y curiosidades´ y ´Rifresh´, la nueva producción será un reflejo de quiénes somos. Yo no soy el mismo que era antes de la pandemia, por ejemplo, ni en lo personal ni en lo musical. Todos cambiamos y como artistas es lo que presentamos en nuestro trabajo”, agregó Ricky.



Los artistas también preparan su programa de telerrealidad “Los Montaner”, con toda su familia, además de una gira y el concierto digital que darán el 31 de mayo desde República Dominicana con su papá, Ricardo Montaner; su hermana Evaluna y su cuñado Camilo.



Para captar la evolución musical de Mau y Ricky hay que ver más allá de la base rítmica de la mayoría de sus canciones, que se asientan en el dembow del reguetón. Los hermanos siguen firmemente anclados en la música que escucha su generación.



Los hijos menores de Ricardo Montaner han enfocado su esfuerzo en “jugar” con sonidos, cortes de percusión, pluralidad de instrumentos y ritmos y una forma cada vez más cercana de explorar las relaciones de pareja “en todos sus momentos”.



Para ellos, “la forma de hacer y escribir canciones de amor ha cambiado, pero eso no las hace menos románticas”, declararon.



No van más lejos que las letras de algunas de las canciones de su padre para subrayar que hablar de sexo y de encuentros fugaces en la música no es de ahora.



“Antes los compositores usaban un lenguaje más florido, lleno de metáforas. Ahora se usan expresiones más directas, un lenguaje mucho más coloquial y el día a día; pero eso no quiere decir que no se trabaje y que no sean temas de amor”, subrayó Ricky.

En lo musical, explicaron que siempre componen con una guitarra, muchas veces sentados al aire libre, mirando hacia la Bahía Vizcaína desde el muelle de la casa en Miami Beach donde han armado su estudio. Luego “visten” las canciones en el estudio, pero antes se aseguran que valgan “desnudas”.



CERCANÍA POR AMOR



Además de sus composiciones y preparar su próxima gira “Panas y parceros” por Estados Unidos, México y Europa, con la banda colombiana Piso 21, Mau y Ricky llevan semanas participando en las grabaciones de “Los Montaner”.



“Es una experiencia diferente porque nunca hemos tenido cámaras detrás de nosotros en todo momento, pero decidimos hacerlo como familia porque muchas veces nos dicen los fans que quieren ver más de lo que hacemos. Tratamos de hacerlos sentir cerca en las redes, pero esos son solo momentos. Con el reality podrán ver realmente cómo somos”, manifestó Mau.



Aunque reconocen que se guardan espacios de su intimidad “como cualquier persona que no le cuenta todo de su vida a todo el mundo”, Mau y Ricky aseguran que sienten “mucho amor” por los que les apoyan a ellos y a todos los miembros de su famosa familia.



“Nuestros fans son lo máximo. Estamos más que agradecidos con ellos y de verdad los queremos mucho. Sin ellos no seríamos nadie en esta industria”, subrayaron.



LA MÚSICA MONTANER



Actualmente se está decidiendo la fecha de estreno del “reality” y en dónde se transmitirá, mientras siguen las grabaciones. El evento “más destacado” de la primera temporada será el concierto que darán como familia en el hermoso escenario de “Los Altos de Chavón”, en República Dominicana.



“Estamos todavía decidiendo el repertorio, pero el concepto es que nos intercambiemos las canciones”, indicó Ricky.

Por ejemplo, interpretarán temas de su cuñado Camilo, su hermana Evaluna y su padre, y estos harán lo mismo.



Habrá momentos en que todos estarán en el escenario. “Son cosas que hacemos en familia, pero nunca lo habíamos compartido con el público”, explicó Mau.



Después de un año y medio fuera de los escenarios, los artistas están contando los días pues “la pandemia nos golpeó a todos y esa comunión con el público cantando y bailando es algo que nos hace bien a todos”, puntualizó Ricky