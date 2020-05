Muere Little Richard, padre del rock and roll

El mundo de la música está de luto y es que el reconocido 'padre fundador' del rock and roll, Little Richard, falleció este sábado a los 87 años.

Fue el hijo del músico, Danny Penniman, quien confirmó a la revista Rolling Stone el fallecimiento, sin embargo, aseguró que desconocía las causas de ésta.

El 'rockanrolero' además de ser conocido por ser pionero en este género musical, su éxito lo debe a sencillos que surgieron en los años 50 como "Tutti Frutti", "Good Golly Miss Molly" y "Long Tall Sally" además de su famoso grito: “A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom”.

Ver esta publicación en Instagram My fucking heart! God😭 Throw the whole 2020 away Wtf 😤 #rip #littlerichard #legend #blackmagic #whew #playthekeys #fortheculture #rockandroll Una publicación compartida por Lotus Queen (@diamondlotusqueen11) el 9 de May de 2020 a las 7:28 PDT

Desde hace ya varios años, Richard había tenido problemas de salud como problemas de cadera, un derrame cerebral y un infarto.

Nacido en diciembre de 1932 cantante, compositor y pianista, Richard Wayne Penniman, nombre real del artista, es considerado como un personaje influyente en la música y la cultura popular durante siete décadas.

En Instagram, Kelvin Holly, miembro de la banda de Richard lamentó los hechos:“Descansa en paz, Richard. Este realmente pica. Mis pensamientos y oraciones están con todos mis compañeros de banda y fanáticos de todo el mundo. ¡Richard realmente era el rey!

Ver esta publicación en Instagram Rest in peace Richard. This one really stings. My thoughts and prayers go out to all of my bandmates and fans all over the world. Richard truly was the king! ❤️🧨🙏 #kingofrockandroll #littlerichard #legend #myfriend Una publicación compartida por Kelvin Holly (@klevlin) el 9 de May de 2020 a las 6:00 PDT

Richard era un adolescente cuando realizó sus primeras grabaciones, sin mucho éxito, a finales de la década de los 40.

En 1955 fue cuando el pionero del rock and roll consiguió fama tras firmar con Specialty Records y sacar a la luz éxitos como: "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up", "The Girl Can't Ayúdalo", "Lucille, Keep A-Knockin" y "Good Golly, Miss Molly".

Sin embargo, no todo en la vida del cantante fue color rosa, ya que alguna vez confesó estar involucrado en el 'voyeurismo', donde hombres tienen relaciones sexuales en el asiento trasero de su auto, mientra él sólo miraba, lo que lo llevó a ser arrestado en al menos dos ocasiones por presentar conducta lasciva.

Ver esta publicación en Instagram I wonder where would music be if there was no #lilrichard ? . #sip #littlerichard #blackmusic #kingofrockandroll #tuttifrutti #longtlsally #goodgollymissmolly #ripitup #rocknroll #rockandroll #pioneer #rip #oldschool #rnb #sittinonthedockofthebay #soulbeautiful #rockbluesclub Una publicación compartida por PDJ ENTERTAINMENT GROUP (@pdjent) el 9 de May de 2020 a las 7:28 PDT

Pese a estos escándalos, Richard le dio un giro a su vida y en 1958 se convirtió en predicador, luego de que un año antes viera el satélite Sputnik 1, a lo que el describió como 'una bola de fuego' y tomó como una 'señal de Dios'.

Su legado es 'oro musical', pues incluso artistas como Paul McCartney y Brian Johnson, excantante de AC / DC, admiraban su trabajo.

“Podría hacer la voz de Little Richard, que es una cosa salvaje, ronca y gritona. Es como una experiencia extracorporal , dijo McCartney.