Paty Navidad comparte sus secretos picantes en un libro con las recetas de sus mejores salsas

Tras ser la triunfadora de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, Paty Navidad, ahora conocida como “la reina de las salsas”, destinará su premio a editar un libro con sus 33 mejores recetas.

Ganadora de un trofeo y 200 mil dólares, la actriz comparte en entrevista con El Sol de México que se tomará vacaciones, “muy merecidas luego de estar 70 días seguidos en la cocina, demostrando mis dotes en preparar entradas, platillos con proteínas, postres y mis ponderadas salsas.

“Fue maravilloso el reality, increíble; lo disfruté desde el primer día hasta la gran final. Fue mucha exigencia que nos llevó a niveles de estrés fuertes”.

REALITIES, UNA MODA QUE REGRESÓ

La artista sinaloense considera que los reality shows tienen un nuevo auge, ya que existen desde 23 años atrás; están de moda a nivel mundial y México no es la excepción:

“En mis inicios los viví, hace poco más de 20 años, luego pasó la euforia y volvieron a posicionarse las telenovelas, las series y programas unitarios. Ahora regresaron tras la pandemia, están muy fuertes en el mundo y es una opción más de trabajo para los que nos dedicamos al entretenimiento.

“Veo que la gente se está conectando mucho más con lo que en realidad somos los seres humanos, no tanto con la ficción. Pero no deja de ser un show en el que nos van a conocer como somos, y cómo podemos reaccionar bajo las circunstancias fuera de lo común”.

Paty Navidad habló sobre sus problemas hormonales y de sobrepeso que han afectado su cuerpo. Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

Ella ya ha participado en varios realities, en los que ha tenido experiencias positivas, recuerda. “Sobre todo tuve la oportunidad de ganar-ganando… He ganado toda mi vida perdiendo, tenía muchas ganas de ganar-ganando y este reality me dio la oportunidad de experimentarlo y me ha sacado de mi zona de confort y he venido aprendiendo y perfeccionando. Yo me arriesgué y gané”.

Reconoce que en este tipo de programas, “es muy difícil llevar un personaje, al estar tanto tiempo ahí o estar encerrados, nos mostramos como realmente somos. Es un arma de doble filo, porque te puede jugar a favor o en contra. Al final los seres humanos somos duales: somos amor y luz, pero luego sale nuestro lado oscuro ante las circunstancias que suelen ser adversas y no siempre puede gustar a la gente. Todos traemos un proceso de crecimiento que es individual y hay un riesgo”.

La actriz y cantante también reconoció que al estar expuestos, los ataques en redes son inevitables, pero en su caso no le molestan, “creo que el mundo está hecho de luz y oscuridad y hay gente que mueve más en ocasiones el odio y las frustraciones. Al final he aprendido que el problema de los haters es de ellos, que los mueve el odio, yo no me tomo nada personal cuando se trata de ellos.

“El odio que me puedan enviar habla del odio que ellos traen consigo mismos y no habla de lo que yo soy. Yo les deseo siempre lo mejor con amor y que tengan lo que merecen en la vida”.