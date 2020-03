Selena sigue siendo la Reina del Tex-Mex a 25 años de su asesinato

Hace 25 años el mundo del espectáculo estaba de luto. Selena Quintanilla, la famosa estrella del tex-mex, había sido asesinada. Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, se encontraba resguardada en una camioneta apuntando una pistola sobre su propia sien, con la misma arma con la que minutos disparó a la cantante.

La policía trataba de negociar con la agresora, quien amenazaba con dispararse. Mientras en el hospital de Corpus Christi, en el estado de Texas, Selena falleció. La cantante tenía 23 años, recientemente había ganado su primer Grammy y su carrera se encontraba en evidente ascenso tanto en México como en Estados Unidos. Ese 31 de marzo de 1995 inició su leyenda.

Foto: Instagram abquintanilla3

En las noches de fiesta, en los bares, antros, en las casas de “distintas sociedades”, la música de La Reina del Tex- Mex suena más que nunca. El chico del apartamento 512, No me queda más, La carcacha, Bidi Bidi Bom Bom, son algunos de los temas más populares en las plataformas digitales.

Al día de hoy, su video Amor prohibido, lanzado un año antes de su muerte, ha sido reproducido 137 millones de veces. En Spotify, cada mes, tres millones de cuentas tocan su música, Como la flor supera 71 millones de reproducciones.

“Básicamente creo que no hay mexicano que no haya escuchado a Selena, crecimos oyendo sus canciones en la radio, en la televisión, en las ferias, en todas partes. Se volvió una artista internacional”, dice Pantera, guitarrista del grupo Jenny and the Mexicats, una de las bandas que hace dos años participó en el festival Fiesta de la Flor que rendía homenaje a Selena en Corpus Cristi, y que recientemente grabó el tema Si una vez por petición de la familia Quintanilla.

Si una vez, fue uno de sus éxitos más grandes. La canción se ha vuelto referente de su carrera y muchas voces han interpretado su propia versión. Alicia Villareal grabó el tema para un homenaje en 2005; Ivy Queen reversionó la canción con un sonido de reggaetón ese mismo año; y el dueto de DJ’s Play-N-Skillz, lanzó versiones en español y spanglish reuniendo artistas urbanos como Wisin o Becky G, logrando posicionarla en las listas latinas de Billboard, en EU.

Este año, Panteón Rococó hizo su propio cover de la canción, la realizaron con KC Porter, mismo productor que trabajó con la cantante. “Fue hermoso tener esa oportunidad de grabar con él y sorprenderlo. Un día, grabando esta canción, el viejo se para y me dice ‘estoy chinito y muy emocionado; eres la segunda persona después de Selena que escucho que canta con ese ímpetu la canción’, imagínate lo que esto significa para uno; me solté a chillar”, confiesa Dr. Shenka, vocalista de la agrupación.

El legado de Selena ha traspasado generaciones. Intérpretes como Ángela Aguilar han realizado tributo a su música con el disco Baila esta cumbia que estrenó en enero, aún cuando ella nació casi una década después de que la cantante perdiera la vida.

“Yo tengo 16 años, no me tocó vivir nada de su éxito. Al igual que yo muchísimas personas no la conocieron. Por eso quise hacer este disco, además de que la admiro muchísimo y me gusta su forma de bailar y como era, creo que algo súper importante es poder enseñarle a una nueva generación su música, pero también otro lado de México, de ser bicultural, como yo soy”, dice la hija de Pepe Aguilar.

Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Hija de Abraham Quintanilla y Marcella Zamora, comenzó su carrera a los diez años, como parte de Selena y Los Dinos, junto a sus hermanos A.B. y Suzette Quintanilla. Grabó cinco discos, siendo Dreaming of you el último que realizó y que fue lanzado de manera póstuma tres meses y medio después de su partida.

Ver esta publicación en Instagram From our family to yours sending good vibes your way!!! At the end of the day all we have is Familia!!! Hang in there raza as long as we got tortillas, arroz, y frijoles we going be alright!!! Stay safe follow official instructions!!! Una publicación compartida por A.B. QUINTANILLA 3 (@abquintanilla3) el 20 de Mar de 2020 a las 4:26 PDT