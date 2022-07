Shakira reaparece en público junto a sus hijos en Cabo San Lucas

Después de la tormenta viene la calma para la cantante colombiana, Shakira, quien este lunes fue fotografiada en una playa de Cabo San Lucas. La originaria de Barranquilla se encuentra en el destino sudcaliforniano acompañada de sus hijos Milan y Sasha.

Luego de haber anunciado su separación del futbolista español Gerard Pique, la intérprete de "Pies descalzos" reapareció en público.

Te recomendamos: Confío en que tengo razón: Shakira rechaza acuerdo para evitar juicio en España

Han pasado dos meses desde que Shakira y Piqué pusieron fin a su relación, sin embargo, la cantante de 45 años de edad parece haber reafirmado el éxito de su carrera musical con el lanzamiento de dos temas "Te felicito" junto a Rauw Alejandro y 'Don’t you worry' con Black Eyed Peas y David Guetta, esta última ya supera los 57 millones de reproducciones en YouTube.

Gossip Regina Orozco recuerda el fin del siglo en Canciones pa’ planchar

A través de unas fotografías difundidas por el periódico británico Daily Mail, se puede observar a Shakira junto a sus primogénitos; en las imágenes la cantante usa un traje de baño en color lavanda, sin duda disfrutando de la tranquilidad que ofrecen las playas de Cabo San Lucas. Con su ya común cabellera rizada, luce desmaquillada apreciando las bellezas que ofrece el destino ubicado en Los Cabos.

En otra de las imágenes, aparecen Milan y Sasha corriendo por la zona sobre la arena, muy cerca del mar, pareciera que su madre está capturando los mejores recuerdos, puesto que en la fotografía tiene un celular en la mano. Hasta este momento, Shakira no ha publicado fotos en sus redes sociales, por lo que sus fanáticos de todo el mundo tendrán que esperar unas horas más para saber lo bien que la pasa en México.

Este 2022 ha sido difícil para Shakira debido a que la salud de su padre tuvo algunas complicaciones, aunque recientemente dedicó unos mensajes de aliento para él. "Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos" fue el tierno mensaje que escribió para su padre William Mebarak.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Como dice la frase, "el show debe continuar" y para Shakira eso es un hecho, actualmente se encuentra participando en el programa de televisión 'Dancing with my self' junto a Liza Koshy y Nick Jonas, transmitido por la cadena NBC, por lo que este compromiso le ha dado motivos a la cantante para seguir consagrando su carrera y diversificando su talento en otras áreas como ya lo ha hecho en 'The Voice'.

Nota publicada en El Sudcaliforniano