Silvia Pinal tenía gran cariño por Tlaxcala, revela entrevista a la primera actriz, publicada en 2001 por este Diario

“Siempre pasan cosas lindas en Tlaxcala”, dijo con una sonrisa Silvia Pinal en una entrevista para El Sol de Tlaxcala en 2001. En aquella ocasión, la primera actriz disfrutaba de un platillo tlaxcalteca en un restaurante cercano al Pedregal, en la Ciudad de México, mientras conversaba con Rosalba Flores Macías, en ese entonces colaboradora de este Diario.

La entrevista fue publicada en el suplemento dominical “El Cristal, nada es verdad, nada es mentira”, y comenzó abordando uno de los momentos más polémicos de la vida de la actriz: el caso del presunto fraude millonario contra la Asociación Nacional de Productores de Teatro (Protea), que derivó en una orden de aprehensión en su contra en el año 2000.

“Ese día fue horrible”, recordó Silvia Pinal. Estaba en Miami cuando me enteré y no pude regresar a México por casi un año. Viví meses de miedo, angustia y frustración.

Aunque Rosalba Flores evitaba tocar el tema, la actriz habló espontáneamente sobre lo difícil de aquella etapa, reflexionando: Esperas la muerte, sabes que algún día va a llegar, pero nunca estás programada para enfrentar algo así. Mi vida había sido para otras luchas.

Entrevista a Silvia Pinal publicada en El Sol de Tlaxcala en abril de 2001. Archivo / El Sol de Tlaxcala

RECUERDOS DE TLAXCALA Y SU RELACIÓN CON TULIO HERNÁNDEZ





Sin embargo, no todo en la entrevista fue drama. En un cambio de tema, Pinal recordó con cariño su etapa en Tlaxcala como esposa del exgobernador Tulio Hernández, con quien compartió algunos de los momentos más significativos de su vida.

Yo no sabía quién era Tulio cuando lo conocí. Estaba en una fiesta en el restaurante de Chucho Arroyo y Tulio llegó acompañado porque no querían dejarlo solo. Me cayó bien por simpático y alegre, contaba chistes y cantaba. Después empezamos a ser amigos y así fue surgiendo todo.





Sobre su decisión de casarse, la actriz confesó: No quería otro matrimonio, pero Tulio insistió. En ese momento yo estaba pasando por algo muy duro tras la muerte de mi hija Viridiana, y él fue un gran apoyo. La boda ya estaba planeada, así que acepté. Aunque fue un momento muy triste para mí, Tulio siempre estuvo a mi lado.

Silvia Pinal habló también de su influencia en el desarrollo cultural de Tlaxcala durante esa época. Estuve en el rescate de Cacaxtla, abrimos bibliotecas y recuperamos el Teatro Xicohténcatl, que estaba abandonado. Fue una etapa muy activa en la que conocí la calidez de los tlaxcaltecas.

EL IMPACTO DE PINAL EN TLAXCALA





La actriz también compartió con Rosalba Flores Macías cómo, gracias a su gestión, Tlaxcala fue sede de producciones cinematográficas, telenovelas y otros proyectos que impulsaron el turismo. Siempre me han tratado con mucho cariño en Tlaxcala. La gente me aceptó con familiaridad, y como artista, puedo reconocer cuando el público realmente te quiere.





Además, reveló que el icónico programa “Mujer, casos de la vida real” tuvo parte de su origen en Tlaxcala. “Don Emilio Azcárraga me pidió un videoteatro de dos horas, pero el proyecto cambió. Grabamos 17 historias cortas, y después empezamos a buscar casos reales”; muchas historias se inspiraron en experiencias de mujeres tlaxcaltecas.

SU GUSTO POR LA COMIDA TLAXCALTECA

Durante su tiempo como primera dama y presidenta del DIF estatal, la actriz impulsó programas de descentralización en varios municipios de Tlaxcala. Foto: Archivo / El Sol de Tlaxcala

Durante la entrevista, Rosalba Flores llevó a la actriz a un restaurante de comida tlaxcalteca, sabiendo que Pinal disfrutaba de los buenos platillos. Entre los sabores que rememoró estuvieron los escamoles, tortillas azules, tlacoyos y muéganos huamantlecos, que probó con evidente placer.

Y aunque se quedó con las ganas de degustar otras delicias como los mixiotes de carnero, gusanos de maguey y pan con nata, la actriz dejó claro su cariño por la gastronomía del estado.





HOMENAJE PÓSTUMO A LA PRIMERA ACTRIZ





En reconocimiento a su legado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL rendirán homenaje luctuoso a la actriz hoy, 30 de noviembre, a las 11:00 horas en el Palacio de Bellas Artes. Además, se han programado eventos retrospectivos en la Cineteca Nacional para celebrar su vida y obra.

UN MENSAJE ESPECIAL

Con nostalgia, Silvia Pinal envió un mensaje a los tlaxcaltecas: Por favor, díganles que los extraño, que fui muy feliz allá y deseo que el estado siga creciendo.