Sole Giménez busca reivindicar el lugar de las compositoras

La cantante Sole Giménez ha dedicado su carrera a dar visibilidad a las mujeres, desde que saltó a la fama en 1983 como parte del grupo Presuntos Implicados se ha enfocado en demostrar que las voces femeninas son una pieza fundamental del engranaje de la música, y le aportan una magia única.

Por ello en su más reciente disco, Mujeres de la música: Volumen 2, celebra el trabajo de cantautoras de distintos países; entre las que se encuentran Consuelo Velázquez, María Teresa Vera, y Adriana Calcanhotto; cuyo trabajo considera no ha sido lo suficientemente apreciado.

Celebridades Gracias a "Telepatía", Kali Uchis es la latina más escuchada en Spotify

“Las que nos precedieron no han tenido el mismo reconocimiento que compositores masculinos. María Grever, por ejemplo, es autora de unos 800 temas, y estamos hablando de canciones y boleros muy conocidos, muy importantes, que sería un poco la talla de otros contemporáneos suyos, hombres a los que sí conocemos más. Los temas de ella se van perdiendo con el tiempo, y tampoco en su momento se le dio tanta importancia”, declaró a El Sol de México.

Grever (cuyo verdadero nombre era María Joaquina de la Portilla Torres) es una de las compositoras mexicanas más destacadas, autora de éxitos como Júrame, Presentimiento, Cuando vuelva a tu lado, Muñequita linda y Tipi tipi tin. Su trabajo ha sido interpretado por artistas como Tania Libertad, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Frank Sinatra y Tony Bennet.

Sole considera que figuras como ella o Consuelo Velázquez han abierto camino para que las artistas de hoy puedan triunfar en la industria, por lo que se ha tomado muy en serio la tarea de homenajearlas.

“Son de esos referentes que muchas veces a las mujeres nos toca tener que encontrar. Aunque han estado no se les ha empujado, no se les ha visibilizado. Son dos grandes referentes de mujeres latinas y creadoras que lucharon por la música, dieron su vida por ella, y les tengo una grandísima admiración”, dijo.

Sin embargo, la cantante opina que la labor no debe terminar ahí, ya que si frente al micrófono hay más presencia femenina, tras bambalinas todavía sigue siendo un mundo de hombres, y es precisamente ahí donde en el futuro se deben enfocar los esfuerzos para tener mayor inclusión.

“Todavía hay un gran recorrido que hacer. No sé si es que no se les da la oportunidad o qué, pero desde luego no está en el mismo nivel que los hombres”, subraya. “No hay productoras, no hay ingenieras, no hay programadoras, apenas en las grandes compañías están presentes. No ves a ninguna mujer en puestos de poder dentro del mundo de la música, brillan por su ausencia. Entonces hay mucho recorrido que hacer dentro de lo que es la industria cultural”.

Gossip Con Funky liberation, Fanko presenta el primer corte de su álbum debut

CELEBRA LA CULTURA LATINA

Desde sus inicios el público mexicano la ha acogido con los brazos abiertos, lo que ha representado un honor para ella porque se siente parte de la comunidad latina. En su opinión, es necesario enfocarnos más en aquello que nos une, y dejar de lado las diferencias que durante años nos han separado.

“En mi trabajo personal es muy importante la cultura latina, pero no la vivo como ajena a mí, sino algo con lo que he crecido, que me alimenta y que de alguna manera intentó honrar. Me siento latina, haciendo cultura y cantando, y me parece que es mi hábitat natural”, finalizó.